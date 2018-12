Più farmaci disponibili nei commerci al dettaglio

Tumori - Oncologi Aiom : Fondo farmaci innovativi non basta Più : Roma, 16 nov., askanews, - In Italia le morti per cancro diminuiscono in misura maggiore rispetto al resto d'Europa. Il nostro Paese si trova al primo posto in questa classifica: in 15 anni, 2001-2016,...

Liberalizzazione mercato farmaci - da 2019 Più prodotti in drogheria

Diabete in "crescita inarrestabile" : ecco perché molti non usano i nuovi farmaci Più efficaci : 'Nuova pandemia'. 'Crescita inarrestabile'. 'Spaventosa impennata'. Questo è il Diabete. Quattro milioni gli italiani che ne soffrono e le proiezioni dell'International Diabetes Federation, IDF, ...

In Italia si sperimentano Più farmaci. A tutto vantaggio di medici e pazienti : 'La medicina è la scienza del probabile, per questo è importante che si continui a ricercare confrontandosi con gli altri e verificando di volta in volta i risultati acquisiti -, commenta Mario ...

Aggiungeva medicinali alle ricette per ottenere rimborsi Più alti - truffa da 30mila euro : nei guai una farmacista

Ustioni - migliora la qualità delle cure : guarigione Più “facile” - grazie a tecnologia e nuovi farmaci : migliora la qualità delle cure per i pazienti ustionati. A patto, ovviamente, che questi siano trattati in un centro dedicato e da professionisti super-specializzati. Si fa il punto sugli ultimi progressi durante il 67° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE (Roma, 11-13 ottobre 2018), in una sessione riservata al tema e realizzata con la collaborazione della Società Italiana Ustioni ...