Pioggia di criticità corrette su Samsung Galaxy con aggiornamento di dicembre | 57

(Di martedì 4 dicembre 2018)L'disunon sarà proprio un update minore o quasi superfluo: su questo non ci sono dubbi. In effetti, il produttore ha appena diramato il bollettino della patch del corrente mese, mettendo in evidenza sia le vulnerabilitàdirettamente da Google, sia quelle dei propri esperti, per un totale complessivo di 57 fix, non certo poca roba.A dire la verità le correzioni di Mountain View previste dall'disono in numero inferiore a quelle dell'interfaccia proprietaria. Queste sono in effetti solo, si fa per dire, 17 ma alcune sono pure abbastanza critiche. Le soluzioni più impellenti hanno riguardato un problema preesistente con il framework multimediale e una soluzione per un possibile attacco remoto in grado di eseguire codice arbitrario sui telefoni mediante un file.Le vulnerabilità specificheper ...