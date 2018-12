Pesante sul mercato di Londra ITV

Fiorentina - Pezzella : 'Risultato Pesante - speriamo di ritrovare il gol' : Il capitano della Fiorentina , German Pezzella , ha analizzato il ko contro la Juventus a Sky Sport : 'È un risultato duro, andare a casa con un 3-0 è difficile. Nelle ultime cinque sei gare non siamo riusciti a trovare il gol nel momento giusto. È una squadra che attacca, che ha la seconda ...

Pesante sul mercato di Londra Barclays : Ribasso scomposto per Barclays , che esibisce una perdita secca del 2,95% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Pesante sul mercato di Londra Barratt Developments : Ribasso scomposto per Barratt Developments , che esibisce una perdita secca del 2,01% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Collestrada - mezzo Pesante scivola e si intraversa pericolosamente sulla 4 corsie - Code e traffico rallentato : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Perugia TOPICS Code Collestrada incidente mezzo pesante traffico Precedente: Corso giornalismo 'Walter Tobagi', grande interesse per i primi ...

Pesante sul mercato di Londra Sage : Aggressivo ribasso per Sage , che passa di mano in perdita del 5,22%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sage ...