(Di martedì 4 dicembre 2018) Nuove informazioni sui diritti relativi alATA. Ci sono nuove disposizioni ufficiali riguardanti ladi tre giorni di permesso per assistere un familiare disabile in situazioni di gravità.E’ bene sapere che l’articolo 32 del CCNL 2016/2018, in sostituzione dell’articolo 15 del CCNL recita: ‘I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104’. C’è da aggiungere che talihanno la loro utilità riguardo alla tredicesima mensilità e le ferie. Inoltre, essi hanno un limite massimo di utilizzo pari a 18 ore al mese.ATA: cosa c’è da sapere sulladeiE’ possibile beneficiare dei tre giorni di permesso (esclusivamente per ilATA) in giorni ed ore. Come informa ...