Perché il Qatar ha deciso di lasciare l' Opec

Qatar 2022 a 48 squadre - Infantino : « Se fosse possibile - Perché no?» : Il presidente della FIFA apre alla possibilità di vedere una Coppa del Mondo a 48 squadre già nella prossima edizione in Qatar . L'articolo Qatar 2022 a 48 squadre , Infantino : « Se fosse possibile , perché no?» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

