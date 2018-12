Perché Baby è un' occasione mancata

Baby K lancia l’album Icona. Ecco Perché andrà ‘da zero a 100’ : Dopo aver dominato l’estate con “Da zero a cento”, Baby K è felice di poter finalmente presentare “Icona”, il suo terzo album nei negozi (fisici e digitali) dal 16 novembre. Anticipato dal singolo “Come no”, il progetto contiene il famoso tormentone estivo e altre hit come “Aspettavo solo te” e “Voglio ballare con te” con il featuring di Andrès Dvicio. Che non è il solo, perché ...