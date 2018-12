Per Hanif Kureishi la letteratura aiuta a capire il caos del mondo

Surange Perera : "Ero Hanif in Vivere. Sono rimasto nel mondo dello spettacolo - ma il mio lavoro è al ristorante" : Lo trovi stabile a Milano, all’interno del suo ristorante, il Serendib. Ma per il pubblico televisivo Surange Perera resterà per sempre Hanif, il maggiordomo di Villa Visconti in Vivere.“Tutto nacque quando i produttori vennero a cercarmi e mi proposero un provino”, racconta a TvBlog. “Mi presero subito, in precedenza avevo ricoperto ruoli minori in alcune pubblicità”.prosegui la letturaSurange Perera: "Ero Hanif in Vivere. Sono rimasto ...