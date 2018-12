Per dell' Immacolata in arrivo Zucchero & Cannella della Ghironda

CoPernicus progetta un sistema di monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 : Con la pubblicazione, lo scorso mese, della Relazione Speciale di IPCC sugli impatti del Riscaldamento Globale di 1.5°C (IPCC Special Report on Global Warming[1][1]), è diventato ancora più evidente come gli impegni presi fino ad ora non siano stati sufficientemente efficaci per limitare il riscaldamento globale secondo gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi. Quest’ultimo, sottoscritto da 195 nazioni nel corso della 21° Convenzione ...

Daniele Gatti nominato direttore musicale dell'OPera di Roma : Roma, 4 dic., askanews, - Daniele Gatti è il nuovo direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma, un incarico triennale fino al 31 dicembre 2021. Il maestro milanese, 57 anni, ha lavorato in tutti ...

Nell’era dello streaming l’hip hop non ha rivali - i rapPer sono i più ascoltati su Spotify nel 2018 : Quasi otto miliardi di stream nel 2018, per l’esattezza ben 7,9. Numeri da capogiro che fanno di Drake l’artista più ascoltato al mondo su Spotify. Ed Sheeran, che l’anno scorso era primo, scivola fino - e riscrivo fino - al numero cinque. Insomma, la musica è cambiata. Le classifiche del colosso dello streaming evidenziano che l’hip hop ormai ...

Manovra - salta fondo Per la manutenzione delle strade di Roma. Il governo stralcia comma M5s e boccia quello Pd : Niente fondi per le buche di Roma nella Manovra del governo. “Almeno per ora”, specificano fonti parlamentari del M5S. Con buona pace degli appelli e delle rassicurazioni della sindaca Virginia Raggi. La Commissione parlamentare Bilancio della Camera ha prima stralciato l’emendamento da 145 milioni di euro presentato dal M5S e poi, la scorsa notte, ha bocciato quello da 180 milioni presentato dai parlamentari romani del Pd. “Faranno parte di un ...

Moscovici : 'Bene le aPerture dell'Italia sulla Manovra - ora riduca il deficit' - Conte : 'Eviteremo l'infrazione' : Accordo o non accordo vorrei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia". Salvini: "Il 2% è solo ...

La IAAF ha confermato la sospensione della Russia dalle gare di atletica leggera anche Per il 2019 : L’Associazione Internazionale delle Federazioni di atletica leggera (IAAF) ha confermato la sospensione per la Russia dalle gare di atletica leggera anche per il 2019. La sospensione rimarrà attiva finché la federazione russa non consegnerà alla IAAF tutti i dati dell’ex

Natale 2018 - i regali beauty Per l’uomo amante dello sport : C’è sempre un uomo più sportivo di altri che mette l’allenamento al primo posto del suo tempo libero e lo trasforma in una vera passione. La vela, il tennis, il golf e le gym sessions, per esempio, sono tra le sue favorite. Quindi perché, a Natale, non fargli trovare sotto l’albero un pensiero di bellezza specifico per lo sport che pratica? Prodotti dedicati alle esigenze atletiche, collezioni ispirate alle discipline e veri ...

Russia - "Salvate Masha e Dasha" : la battaglia dei medici Per le modelle gemelle anoressiche : Le 14enni sono arrivate a pesare rispettivamente 36 e 40 chili e sono ricoverate in gravi condizioni in un ospedale di Mosca. "Il cuore potrebbe fermarsi da un momento all'altro", affermano i sanitari

Moretta : commercialisti in campo Per la qualità dell'accoglienza : Milano, 4 dic., askanews, - commercialisti in campo per lo sviluppo del territorio attraverso l'impresa turistica. E' quanto accade a Napoli dove il presidente dell'Ordine dei commercialisti e degli ...

OPerazione Cupola 2.0 in Sicilia : il video delle intercettazioni : Il video delle intercettazioni tra i membri della nuova Cupola di Corleone. L'Operazione dei Carabinieri ha portato a 46 fermi per associazione per delinquere di tipo mafioso. Tra questi anche ...

Scontro Salvini-Spataro - Ermini (Csm) : “Lavoro serio della magistratura non va utilizzato Per scopi di propaganda” : Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, si schiera dalla parte del procuratore di Torino Armando Spataro che ha lamentato come il ministro dell’Interno Matteo Salvini abbia “messo a rischio un’operazione di polizia” con un suo tweet, ricevendo come risposta l’accusa di usare “parole a sproposito”. “Il lavoro serio, puntuale e rischioso che la magistratura porta avanti ogni giorno ...

Il Pd presenta un esposto contro Luigi Di Maio Per il caso dell’azienda di famiglia : Il Pd presenta un esposto sul caso dell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio: a illustrarlo è il deputato dem Carmelo Miceli. Le accuse sono: sottrazione fraudolenta di patrimonio al pagamento delle imposte, lavoratori in nero, dichiarazioni fiscali infedeli, falso in bilancio, intestazione fittizia.Continua a leggere

MotoGp - c’è il via libera della Honda : Pedrosa in sella alla KTM Per due giorni di test privati a Jerez : La Honda ha dato il via libera a Pedrosa per testare la KTM il prossimo 18 e 19 dicembre sul circuito di Jerez Daniel Pedrosa non dovrà attendere il 2019 per salire sulla KTM, lo spagnolo infatti ha ricevuto il via libera per provare la RC16 per due giorni di test privati a Jerez il 18 e 19 dicembre. A confermarlo è il CEO Stefan Pierer a Speedweek, sottolineando di aver telefonato a Puig per permettere a Dani di iniziare a prendere ...

Jeep protagonista della Giornata internazionale delle Persone con disabilità [FOTO] : Con il suo programma autonomy, Fiat Chrysler Automobiles da oltre vent’anni è vicina alle tematiche legate alla mobilità dei disabili inque ragazzi a bordo di cinque Jeep Wrangler nel parco del Beigua (in provincia di Savona) accompagnati da Vanni Oddera e dalla sua Mototerapia. Questa, in estremi sintesi, l’iniziativa “Jeep Off Road 2018” con cui Fiat Chrysler Automobiles ha aderito quest’anno alla “Giornata internazionale delle persone ...