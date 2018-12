Per 15 anni porta sulle spalle la madre paralizzata | E' tutto il mio mondo

Salvini : «Confindustria è stata zitta Per anni - ora ci lasci lavorare» Video Le voci - i volti : «Dire no alla decrescita» : Il vicepremier leghista reagisce alle critiche del presidente Boccia: «Non so quanto rappresenti gli imprenditori, ci lasciassero lavorare e l’Italia sarà meglio di come l’hanno trovata». La replica degli industriali: «Ci ascolti senza battute»

Padova : Per anni ha subito le violenze del fratello : 'Mi diceva che era un gioco' : Un accordo tra il pm Roberto Piccione e l’avvocato della difesa Pietro Caporello ha evitato che la vittima rivivesse in aula il dolore di anni ed anni di abusi. Così sono stati acquisiti dalla giuria i verbali con le testimonianze, rilasciate in passato ai carabinieri, di una 22enne di Padova, la cui adolescenza è stata segnata per sempre dalla perversione del fratello maggiore. Infatti lunedì scorso, nel corso del processo in cui l’uomo, oggi ...

Giovanni Tria - manovra : 'SPeriamo di non andare in recessione - servono decisioni politiche' : ... a margine dell'Ecofin, a Bruxelles, non sottovaluta la situazione: 'Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna sostenere l'economia,...

I danni dei tweet di Salvini. Il "capitano" rischia di far saltare un'oPerazione di polizia : La propaganda, spesso, provoca danni. E così il tentativo di Matteo Salvini di capitalizzare consensi da una serie di arresti compiuti oggi dalle forze dell’ordine, ha rischiato di compromettere le operazioni della polizia e ha causato una dura critica da parte del procuratore di Torino, Armando Spa

Walter Ricciardi - presidente Iss : 'Solo vent'anni Per poter salvare la Terra' : L'allarme degli scienziati è inequivocabile: rimane pochissimo tempo per poter salvare la Terra dai drastici cambiamenti climatici. Ormai la temperatura media del pianeta sta aumentando in maniera lenta e inesorabile, questo soprattutto a causa dell'inquinamento atmosferico. I fenomeni atmosferici, sempre più violenti e improvvisi, hanno causato già molti decessi in Europa e per questo l'Istituto Superiore di Sanità, che in questi giorni ha ...

«Sette anni Per progettare la fuga dalla prigione dorata» : il piano della principessa di Dubai : Pianificava l’evasione dalla sua prigione dorata da sette anni. Lo raccontano, per la prima volta, gli amici della «principessa» Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, la figlia di Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, governatore di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Di lei non ci sono più notizie, da quando, all’inizio di marzo, è stata catturata da uomini armati a circa 30 miglia al largo della costa dell’India, come ...