Pensioni d’oro | ecco il piano | tagli dall’8 al 20 per cento per un periodo di due anni 

“Manovra” - presentati gli emendamenti : slittano Pensioni d’oro e reddito minimo : Di Maio e Salvini: «Eviteremo la recessione». Allarme di Rosato, Pd: «Il Governo prevede un aumento delle accise sulla benzina in Liguria»

Manovra - salta il taglio delle Pensioni d'oro. Ma il governo assicura : "Ci sarà" : Niente taglio alle pensioni d'oro negli emendamenti presentati oggi alla Camera dei deputati dal governo alle legge di Bilancio. Ma da Palazzo Chigi assicurano che si tratta solo di un rinvio e che il taglio verrà "sicuramente" inserito in un secondo momento, probabilmente durante la discussione al Senato.

Italiani come noi - tagliare le Pensioni d'oro? "Non per chi ha pagato". "Giusto contributo di solidarietà" : "Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?". Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il 'contributo di solidarietà' : "È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà".

Pensioni d'oro - l'ex manager Carugi : "Lavorato una vita - me la merito. Contributo? D'accordo solo se esteso a tutti i redditi alti" : "Ho lavorato una vita come dirigente d'azienda e la mia pensione me la sono meritata. In linea di principio non vedrei male un contributo di solidarietà, ma dev'essere esteso a tutti i redditi alti". Michele Carugi, 67 anni, percepisce una pensione lorda di circa 100mila euro all'anno e si oppone al taglio delle Pensioni alte previsto dal governo. L'ultima ipotesi stabilisce un taglio progressivo per cinque anni.

Manovra - rincaro sulle sigarette (ma nessun taglio alle Pensioni d’oro) : Dall’aumento dei pacchetti di sigarette alle ripetizioni: sono tantissimi i micro interventi in Manovra. «L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo», si legge nel dettaglio. In Manovra sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco ...

Pensioni d'oro è svolta - Di Maio ottiene il "Sì" dalla LEGA : Pensioni d'oro argomento tanto discusso, sembra essere giunto ad una svolta importante, la LEGA da il suo ok - Le Pensioni d'oro ottengono il sì della LEGA e raggiungono la commissione della legge di Bilancio. Ad essere escluse le Pensioni contributive, le Pensioni sotto i 90mila euro e le casse complementari. L'intenzione dei Cinque Stelle era chiara: "Tagliamo le Pensioni d'oro superiori ai 4500 euro netti al mese".

Manovra - salta (per ora) il taglio alle Pensioni d'oro : deciderà il Parlamento : Il taglio alle pensioni d'oro non è previsto, almeno per il momento, nella legge di Bilancio. L'ultima versione del testo, quella firmata dal presidente della Repubblica, non prevede il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro mensili. Lega e M5s avrebbero comunque trovato un'intesa e la norma dovrebbe essere inserita durante l'esame parlamentare.

Taglio Pensioni d'oro 2019 a scaglioni - come funziona : ultime novità : Il pacchetto pensioni messo a punto dal Governo in vista del nuovo anno e della Legge di bilancio 2019 punta a finanziare le misure inserite con il Taglio pensioni d'oro 2019. In particolare si sta pensando a un contributo di solidarietà da applicare agli assegni pensionistici superiori a 4.500 euro al mese (corrispondenti a 90 mila euro lordi l'anno). Si prevede un Taglio a scaglioni e durerà 5 anni. In pratica i pensionati che possono contare su assegni elevati vedranno ridotto il loro importo.

Pensioni d'oro - 651mila euro l'anno all'ex dipendente pubblico. Corte dei conti : "Inps non può tagliargli il vitalizio" : Tutti i lavoratori sono uguali. Ma quelli pubblici sono più uguali degli altri. La storia dell'ex legale del Comune di Perugia Mario Cartasegna, raccontata oggi dal Corriere della Sera, spiega perché. Il legale, andato in pensione nel 2008, percepiva una pensione di 651mila euro lordi l'anno. In pratica, oltre 20mila euro al mese netti. Perché tanti soldi? Perché il dipendente pubblico – che durante gli anni al Comune di Perugia aveva accumulato contributi elevati – beneficiava di un sistema pensionistico particolarmente generoso.

Manovra - "piace al 59% degli italiani. Pace fiscale ok per elettori M5s. Misura più gradita? Taglio alle Pensioni d'oro" : La legge di Bilancio 2019 presentata dal governo gialloverde piace alla maggioranza degli italiani. Il 59%, secondo il sondaggio a firma Nando Pagnoncelli realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Al di là della risposta dell'Unione europea, delle tensioni tra maggioranza e opposizioni e della reazione dei mercati, le opinioni degli italiani sulla Manovra sono sostanzialmente positive. Tra le misure bandiera del testo, il taglio alle pensioni d'oro risulta la più gradita.