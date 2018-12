Pensioni | Di Maio | Da febbraio minime a 780 euro

Manovra - slittano Pensioni e reddito di cittadinanza. Di Maio e Salvini : “Eviteremo la recessione” : Non c’è il taglio delle pensioni d’oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. e c’è l’ottimismo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Conte sta illustrando all’Europa le potenzialità dell’ampia agenda di riforme che rip...

Salvini : "Rifacciamo i conti - i numeri alla fine". Di Maio : "Reddito e Pensioni non slittano" : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Manovra - Salvini : 'Numeri alla fine'. Di Maio : 'Reddito e Pensioni non slittano' : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Pensioni - Salvini e Di Maio confermano la riforma : 'Non tradiremo gli italiani' : Dopo che la Commissione Europea ha bocciato la Manovra economica del Governo italiano, dando il via alla procedura di infrazione per l’Italia, alcuni osservatori hanno parlato di possibile "crisi di Governo" e di conseguente addio alla riforma delle Pensioni tanto voluta dall'Esecutivo. Riguardo a queste voci sulle sorti del Governo, sono però subito arrivate anche le rassicurazioni da parte del Premier Conte e dei due vicepremier, Salvini e Di ...

Pensioni - scontro Boeri-Di Maio su quota 100 : 'Insostenibile' - 'Si farà' : Queste le due prese di posizione che paiono emergere se si confrontano le ultime dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri (quota 100 è insostenibile) e del vicepremier Luigi Di Maio (quota 100 si farà). Il primo, rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera, ha ribadito le proprie perplessità in termini di costi ed efficacia della misura, mentre il secondo ha sentenziato, a margine di un incontro all'Its Barsanti di ...

Pensioni - Salvini : Boeri sfiderà Minniti alle primarie Pd. Di Maio : quota 100 si farà : I vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio insistono su quota 100 e attaccano il presidente dell'Inps Tito Boeri, secondo il quale «con la quota 100 i conti non...

Pensioni e quota 100 - Di Maio : "Niente allarmismi - la faremo" : ROMA - 'Eviterei allarmismi inutili. quota 100 si farà'. Ha risposto così il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in merito all'allarme sulle Pensioni lanciato dal presidente dell'Inps Tito ...

Di Maio smentisce Boeri : «Niente allarme sulle Pensioni - quota 100 si farà» : Il presidente dell'Inps Tito Boeri lancia l'allarme sulle pensioni? «Io eviterei allarmismi inutili. quota 100 si farà » la pronta risposta del vicepremier Luigi Di Maio a margine della sua visita all'...

Pensioni - Di Maio su Legge di Bilancio 2019 : 'Salvini? E' meglio stare tranquilli' : Questo articolo è stato verificato con: Numero odierno di domenica 18 novembre http://www.ilgiornale.it/news/politica/Pensioni-governo-pensa-decreto-ok-quota-100-e-taglio-1603499.html Chiedi la ...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 partirà a febbraio 2019" : Il vicepremier: quota 100 e reddito in un decreto collegato alla manovra. I tempi: chi spera di andare in pensione dovrà...

Pensioni e manovra - Salvini e Di Maio attaccano Ue : 'Non ci piegheremo' : Chiarissime le ultime prese di posizione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nei confronti dell'Unione Europea: non ci piegheremo ai commissariamenti, è il momento di stare vicino al popolo italiano, il loro interesse viene prima di tutto. Le affermazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'attuale Governo giallo-verde. Pensioni, Di Maio ribadisce: 'Quota 100 non è in ...

Luigi di Maio : Pensioni quota 100 da febbraio e reddito di cittadinanza a marzo - : Il vicepremier stima i tempi di partenza per le due misure, all'indomani del Cdm che ha approvato una versione aggiornata del Documento programmatico di bilancio. E assicura: "Decreto pensioni-reddito ...

Di Maio : 'Decreto su reddito di cittadinanza e Pensioni entro 2018' : "Da ministro del Lavoro la norma su 'quota 100' e reddito di cittadinanza ce l'ho già pronta: sarà in un decreto legge subito dopo la legge di bilancio. Non c'è slittamento, collegato, calende greche..

Di Maio - dl reddito-Pensioni entro 2018 : ANSA, - ROMA, 14 NOV - "Da ministro del Lavoro la norma su 'quota 100' e reddito di cittadinanza ce l'ho già pronta: sarà in un decreto legge subito dopo la legge di bilancio. Non c'è slittamento, ...