Pensionato si ammala e diventa un pusher come in Breaking Bad

(Di martedì 4 dicembre 2018) Prima la diagnosi di una malattia, apprentemente incurabile. Poi la decisione di cambiare completamente la propria vita. Spacciando. Sembra la trama di "Bad", la nota serie televisiva che racconta la vicenda di Walter White. Invece è accaduto nel Bergamasco a un61enne di Rovetta. Convinto di non poter sopravvivere, ha iniziato a smerciare sostanze stupefacenti. Senza però destare troppi sospetti.L'attività che aveva avviato è durata solo qualche settimana ed è stata interrotta dai carabinieri di Clusone, avvertiti da una soffiata. L'uomo, insospettabile, è stato fermato e trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, rinvenute anche durante la perquisizione della sua abitazione e della legnaia. Un totale di 15 grammi di droga e quasi 2mila euro di incasso. Ilè stato processato per direttissima. Ai giudici, una volta fermato, avrebbe detto che parte del ...