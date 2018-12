Pensavano avesse una semplice infezione ma era un tumore ai reni | Alicia muore a 21 anni

Pensavano avesse l’influenza invece era leucemia : Federico muore a 9 anni nel giro di una settimana : Federico Scantamburlo è morto a soli 9 anni a causa di una leucemia fulminante, che l'ha ucciso nel giro di una settimana . Tutti Pensavano che i suoi fossero sintomi influenzali, ma presto la situazione si è aggravata e per lui non c'è stato nulla da fare. Incredulità tra i compagni della scuola elementare Villa Medico di Zelarino, con i quali il bambino ha giocato fino a qualche giorno fa.--Soltanto una settimana fa aveva mostrato i primi ...

Pensavano avesse un eczema ma era un tumore del sistema linfatico : a 24 anni lotta per la vita : La storia di Kaiser Khan, studente oggi 25enne, a cui tre anni fa è stato diagnosticato un eczema, che dopo alcuni mesi si è scoperto essere un Linfoma di Hodgkin che avrebbe potuto ucciderlo. Sottoposto a dodici cicli di chemioterapia, oggi il suo tumore si è ridotto: "Per me ogni giorno vissuto in più è una benedizione e voglio condividere la mia storia con tutti affinché nessuno soffra quello che ho patito io". .--Per ben 17 mesi il ...