Pd | Rosato furioso | ' Niente in comune con M5S | almeno Berlusconi faceva condoni per tutti'

Blastingnews

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il Pd vive una fase cruciale della sua storia. Il calo dei consensi rappresenta il più eclatante dei campanelli d'allarme e l'essere al minimo storico impone delle riflessioni che, per forza di cose, dovranno essere fatte dalla nuova classe dirigenze del maggiore partito di una sinistra italiana che, in molti, iniziano a ritenere quasi estinta. Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Cusano Campus a parlare di quello che potrebbe essere il futuro del suo Pd è stato Ettore. All'orizzonte c'è l'elezione di un nuovo segretario e la necessità di capire quali potranno essere le strategie politiche per ritrovare consensi o comunque raggiungere posizioni governative. C'è chi sostiene si possa guardare al Movimento Cinque Stelle o chi, in nome del vecchio patto del Nazzareno, pensa che si possa addirittura andare a creare un fronte moderato, quasi impronosticabile, come quello con ...