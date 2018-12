tuttosport

: RDT NEWS - Cronaca Pd: Emiliano, io candidato a primarie Lo dice all'indomani decisione di non rinnovare tessera p… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Pd: Emiliano, io candidato a primarie Lo dice all'indomani decisione di non rinnovare tessera p… - ansa_it : Pd: Emiliano, io candidato a primarie -

(Di martedì 4 dicembre 2018) ... che è quella che la mia aspettativa per mandato elettorale non è sufficiente per separare il mio ruolo di magistrato dalla politica. Occorre che io non faccia la tessera e quindi io ho obbedito come ...