Pd | dubbi sulla candidatura di Minniti Spunta l' ipotesi di un ritiro

Arezzo - Pacini piange : "Sa di aver ucciso" | Dall'autopsia dubbi sulla dinamica : L'imprenditore sceglie di non rispondere alle domande del pm. Dall'esame sul moldavo Vitalie Tonjoc si scopre che un proiettile l'ha raggiunto a un ginocchio e un secondo all'altezza del bacino. Questo secondo frena i legali del gommista...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni contro tutti : i dubbi sulla sua corteggiatrice fanno spazientire lo studio : I continui dubbi del tronista Luigi Mastroianni stanno minacciando, fin dal suo arrivo, la conoscenza con la sua corteggiatrice, Irene Capuano . La ragazza, infatti, è finita più volte nel mirino del ...

L'Argentina in forte crisi attende il G20 - dubbi sulla sicurezza : Dopo la guerriglia urbana per River Plate-Boca Juniors, gli occhi del mondo sono puntati sulL'Argentina, che si accinge ad ospitare il G20

Lady Diana - nuovi dubbi sulla morte. Parla un testimone oculare : nuovi dubbi emergono sulla morte di Lady Diana. A Parlare è l’ex re dei paparazzi, Darryn Lyons, presente sul luogo dell’incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi il 31 agosto 1997. Al The Sun ha raccontato che i dettagli ufficiali sullo schianto che ha portato Diana alla morte “non sono necessariamente la verità“. E ha aggiunto: “Molte cose strane accaddero quella notte”. L’ex capo della agenzia ...

I dubbi sulla ditta di famiglia Usava il magazzino fantasma? : Nel 2015 il vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio ha pubblicamente dichiarato che la sua famiglia ha alle spalle una lunga tradizione nel settore edilizio. Circostanza che pare confermata, visionando i terreni di proprietà (al 50 %) del padre Antonio Di Maio nel Comune di Mariglianella e su cui è spuntato un manufatto fantasma che ad oggi non risulta censito nel database dell'Agenzia del Territorio (ex catasto). Mettendo bene a fuoco le ...

Passerella Serravalle-Grignasco chiusa : dubbi sulla solidità : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Passerella Serravalle-...

Tim - i dubbi di Moody's sulla separazione della rete. Starace : "Ciò che aiuta la nostra mission ci piace" : MILANO - Il cambio al vertice di Telecom , 'il terzo dal 2016', ' solleva domande sulla continuità manageriale, la governance aziendale e la messa in atto del piano strategico di lungo termine'. È ...

Nero a Metà / Anticipazioni prima puntata e video : Alba - tutti i dubbi sulla scena del crimine - 19 novembre - - IlSussidiario.net : Nero a Metà, Anticipazioni, cast e trama della nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola al via oggi, 19 novembre, nel prime time per sei puntate

Domenica In - Claudio Amendola calvo in diretta. Choc - Mara Venier e il brutto dubbio sulla sua salute : Choc in diretta a Domenica In . L'ospite Claudio Amendola si presenta davanti a Mara Venier completamente calvo . Un look insolito che ha fatto preoccupare la conduttrice per la salute dell'attore ...

Il creatore della patata OGM nutre dei dubbi sui suoi effetti sulla salute : Il ripensamento di Caius Rommens sulla salubrità della patata OGM è un argomento che sta facendo discutere. Tredici anni fa lo scienziato sviluppò la prima patata transgenica ma oggi dichiara di non essere sicuro di aver “creato” qualcosa che non arrechi danni all'uomo. Rommens in passato ha guidato le ricerche della Simplot Plant Sciences, ed ancora prima ha condotto ricerche per la multinazionale americana Monsanto, produttrice del RoundUp e ...

Banche - perché il salvataggio di Carige non rasserena il clima e solleva nuovi dubbi sulla solidità del sistema : Lungi dal rasserenare il clima, l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del suo cosiddetto “ramo volontario” a sostegno di Banca Carige, contribuisce ad alimentare la preoccupazione sullo stato di salute delle Banche e sulla loro capacità di tenuta a fronte di uno spread che si colloca ormai stabilmente al di sopra di quota 300. Lo dimostra ancora una volta l’andamento dei titoli bancari in Borsa all’indomani del via libera ...

Fmi - dubbi sulla manovra dell’Italia : «Rischio recessione - evitare i condoni» : L’Fmi mette in guardia sul debito che porta alla recessione e sullo spread troppo alto che può vanificare la manovra. dubbi anche su quota 100 che, secondo il Fondo, «aumenta la spesa per le pensioni e impone pesi maggiori ai giovani»

I dubbi del Fondo sulla manovra "Lo spread annulla i benefici" : Lo stimolo positivo di breve periodo alla crescita che il Governo punta a dare con la manovra di bilancio "rischia di essere controbilanciato dall'effetto negativo del persistente rialzo dello spread sui titoli di Stato, in quanto si riverbera su un piu' alto costo sui prestiti al settore privato Segui su affaritaliani.it