Passato glorioso | presente non pervenuto

(Di martedì 4 dicembre 2018) Antonella ClericiIl futuro della televisione in questo momento guarda all’indietro. Le nuove idee latitano ed è così che ci si affida sempre più spesso a programmi del, recente ma anche remoto, puntando sull’effetto nostalgia e sulla curiosità dei più giovani che hanno sentito solo parlare di quello che è stato. Peccato che però l’esito sia nella maggior parte dei casi deludente se non fallimentare.Karaoke, Portobello, il sequel de Il Bello Delle Donne, Vuoi Scommettere?, Rischiatutto: sono solo alcune delle “resurrezioni” eccellenti che non hanno saputo rinverdire i fasti dell’età d’oro. I reboot di successo invece si contano sulle dita di una mano: I Soliti Ignoti e La Corrida, tornati in tv su Rai1, con Amadeus e Carlo Conti al posto di Frizzi e Corrado, nel marzo 2017 e ad aprile 2018, e Ciao Darwin, riproposto da Canale 5 due anni fa sempre con Paolo ...