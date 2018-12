Parma | che jella! Infortunio grave per Grassi | anche Gervinho out

Gattuso : “Abate sorprendente - Parma squadra fastidiosa. Tridente Ibra-Cutrone-Higuain? C’è anche Paquetà” : Al termine della sfida vinta contro il Parma, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn e ha analizzato la partita con il pragmatismo che gli si confà. Di seguito, le sue dichiarazioni. Sul match: “Meriti anche al Parma, non è un caso che si trovi in quella posizione, è ben allenata, è fastidiosa, se gli dai campo ti creano problematiche. Abbiamo fatto una buona partita, forse nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross, ma la ...

Milan-Parma - le chiavi tattiche della sfida : In maniera piuttosto imprevedibile, alla quattordicesima giornata Milan-Parma è uno scontro diretto a ridosso della zona Champions League. Gli emiliani nelle ultime tre partite hanno conquistato sette ...

Milan-Parma : rossoneri favoriti anche con l'emergenza in difesa e senza Higuain : Milan e Parma scenderanno in campo a San Siro domenica 2 dicembre 2018 alle 12:30 per la 14ª giornata del campionato di serie A. Lunch match tutto da seguire Milan-Parma sarà certamente una partita molto combattuta perché in palio c’è la permanenza in zona Europa, anche se questo dipenderà dall’altra partitissima della 14ª giornata di campionato tra Roma e Inter. Il Milan è in quinta posizione a 22 punti seguito dal Parma a quota 20. Sebbene ...

Serie A : Parma - che colpo! Sassuolo ko - sorpassata la Roma : TORINO - Dopo un piccolo periodo di appannamento, coinciso con le sconfitte con Lazio ed Atalanta e con lo 0-0 interno col Frosinone , il Parma riprende la propria marcia ed infila la seconda vittoria ...

Serie A : Parma - che colpo! Sassuolo ko - sorpassata la Roma : Roma - Dopo un piccolo periodo di appannamento, coinciso con le sconfitte con Lazio ed Atalanta e con lo 0-0 interno col Frosinone , il Parma riprende la propria marcia ed infila la seconda vittoria ...

Gol Gervinho - Parma in vantaggio ma che papera di Consigli! [VIDEO] : Gol Gervinho – Al sesto minuto di gioco il Parma è già in vantaggio nel lunch match contro il Sassuolo grazie a un gol di Gervinho. L’ivoriano è bravo nel movimento e ha un tempismo perfetto ma senza il contributo di Consigli, autore di una papera abbastanza clamorosa, il pallone non sarebbe mai entrato in porta. Crociati maggiormente positivi in questa prima fase di gare. Bruno Alves pour Barillà qui lance #Gervinho qui ...

Parma - il “bollino antifascista” per le associazioni che vogliono lavorare col Comune : Il nuovo regolamento allo studio del Comune di Parma (che sarà ratificato nei prossimi giorni) prevede l'obbligo per le associazioni che si interfacciano con le istituzioni di firmare un documento in cui attesta di riconoscersi nella democrazia costituzionale, di ripudiare il fascismo e la xenofobia.Continua a leggere

Venerdì le stelle Michelin - la guida rossa si svela a Parma : L'Italia si riconfermata per il secondo Paese al mondo per numero di stellati, Roma la provincia con la squadra pi nutrita. Molta curiosit suscita la possibile riconquista della stella da parte di ...

Toro - che brutta caduta. Vince il Parma per 2-1 : La cronaca, ora. PUGNI IN FACCIA - Il primo tempo assume per 37 minuti, cioè fino alla sassata dal limite di Baselli che riapre i conti, 1-2,, i contorni della partita stregata. Stregata, perché ...

Parma - Pietro Pizzarotti nominato presidente : "Che emozione" : Pietro Pizzarotti, nuovo presidente del Parma. L'assemblea dei soci del Parma ha nominato il Consiglio d'amministrazione della società, individuando in Pietro Pizzarotti il nuovo presidente. ...

Da Kandinskij a Kokoschka - le avanguardie tedesche in mostra a Parma : Nelle arti visive, nel cinema e nella musica, nella letteratura e nel teatro, nella filosofia e nella teoria politica, l'Espressionismo diventò, poco dopo la sua nascita sulle pagine di riviste e ...

Mantova - Parma e Bolzano città italiane più ecologiche : Le città più ecologiche al top sono Mantova, Parma e Bolzano. La rileva l’indagine Ecosistema Urbano di Legambiente, pubblicata dal

Parma - il club torna agli italiani : decisive le nuove politiche estere cinesi. Ecco alcune dichiarazioni dalla conferenza di oggi : L’ufficialità è arrivata poco prima di pranzo: Lizhang non è più l’azionista di maggioranza del Parma. Infatti, Nuovo Inizio, la società che comprende i sette fondatori del club emiliano, è rientrato in possesso del 60% del Parma Calcio, mentre l’imprenditore cinese manterrà il 30%. L’operazione è stata portata a termine per via delle politiche estere cinesi che hanno limitato i margini di movimento di capitali ...

Rugby – Challenge Cup : undici azzurri nel XV iniziale delle Zebre che sfidano Bristol a Parma : Nella giornata di domani le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears: undici azzurri nel XV iniziale della formazione italiana Lo Stadio Lanfranchi è pronto ad ospitare le coppe europee di Rugby anche per la stagione 2018/19: domani infatti le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears. La gara è valida per il secondo turno del girone 4 ...