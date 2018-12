Paolo Vallesi oggi | che fine ha fatto il cantante de “La forza della vita”

caffeinamagazine

(Di martedì 4 dicembre 2018)ha raggiunto la sua notorietà nel 1991. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo, è uno dei pochi cantautori italiani amato in America Latina e Spagna; le sue canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese e lanciate all’estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz. Nel 1989 prende parte alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo e al Festival di Castrocaro, dove viene notato dal produttore Dado Parisini, che nel 1990 gli permette di pubblicare il primo singolo ”Ritornare a vivere”.L’anno seguentepartecipa al Festival di Sanremo con il brano ”Le persone inutili”, vincendo nella categoria “Giovani”. Nel ’92 ritorna a Sanremo, questa volta tra i Big, piazzandosi sul gradino più basso del podio con la canzone “La. Nello stesso anno inizia anche un tour di 45 concerti in tutta ...