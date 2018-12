Pallone d' Oro | il Napoli omaggia Modric e scatena i tifosi della Juventus

Pallone d'Oro - dj Solveig si scusa per la gaffe sessista con la Hegerberg : Dopo la gaffe in mondovisione, il passo indietro. Il dj francese Martin Solveig si è infatti scusato dopo le polemiche innescate da una sua battuta sessista nel corso della premiazione del Pallone d'...

Modric è Pallone d’Oro - le sorelle di Ronaldo si sfogano su Instagram : 'Che marciume' : Il fair play sembra non essere proprio di casa nella famiglia di Cristiano Ronaldo: il Pallone d’Oro 2018 è stato assegnato al centrocampista croato Luka Modric, un premio che interrompe dieci anni di dominio incontrastato di Leo Messi e lo stesso Ronaldo, due campioni che hanno collezionato cinque vittorie ciascuno. Le sorelle del portoghese sembrano non aver accettato di buon grato l’assegnazione del premio a Modric, tanto che la maggiore, ...

Pallone d'Oro femminile - gaffe sul twerking del dj Martin Solveig con Ada Hegerberg. Poi le scuse : ... " Prima ho preparato un piccolo festeggiamento per Kylian , Mbappé, eletto miglior under 21 al mondo, ndr , , che è stato al gioco, magari possiamo fare qualcosa di simile… sai twerkare?" . Da lì il ...

Pallone d'Oro - la rabbia delle sorelle di CR7 : "Miglior giocatore del mondo, ovviamente per chi capisce di calcio. Preoccupata dal futuro del calcio", è il suo messaggio su Instagram. Sulla forza del fuoriclasse bianconero non ha dubbi nemmeno la ...

Cristiano Ronaldo senza Pallone d’Oro - la sorella : «Colpa della mafia» : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in Italia«Questo mondo è marcio. Tutto è regolato dalla mafia e dal denaro figlio di put…». Lo sfogo irreale di Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è una delle poche note stonate nel giorno dei festeggiamenti per Luka Modric e il suo Pallone d’Oro: ieri sera il centrocampista croato ...

La reazione di Modric per il Pallone d'oro : Era un ragazzino croato costretto a lasciare la propria casa in fiamme durante la guerra nella ex Jugoslavia e che ha visto il proprio nonno – Luka anche lui – venire ucciso dalle milizie serbe. Oggi, a 33 anni, Luka Modric diventa il primo calciatore del suo paese a vincere il Pallone d'oro, interr

Wanda Nara : "Icardi da Pallone d'Oro? Per vincerlo dovrebbe andare via dall'Inter" : Mauro Icardi ha fatto incetta di premi e riconoscimenti al Gran Galà del calcio. L'attaccante e capitano dell'Inter, infatti, ha vinto il premio per il gol più bello dell'anno, quello di tacco ...

Pallone d'Oro 2019? A Ronaldo serve il triplete : Piaccia o non piaccia, il Pallone d'Oro a Lukas Modric è stato "democratico" e, anche se da archiviare alla voce rarità, non una novità assoluta. A contare sono state le solite cose, quindi Champions ...

Inter - il sogno Modric può diventare realtà dopo la vittoria del Pallone d'oro (RUMORS) : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al mancato trasferimento di Luka Modric all'Inter. Un tormentone che tornerà in auge anche la prossima stagione visto che il centrocampista croato sembra non aver cambiato idea e vuole lasciare il Real Madrid, e ha rifiutato il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. E questa volta il patron dei blancos, Florentino Perez, sembra orientato ...

Pallone d'Oro - il Napoli omaggia Modric e scatena i tifosi della Juventus : Napoli - Un gesto di cortesia e sportività o una frecciatina alla Juventus e a Cristiano Ronaldo ? Difficile da dire, ma i complimenti fatti via Twitter a Modric per il Pallone d'Oro sono stati di ...

Il Pallone d'Oro a Modric scatena la famiglia di CR7 : "Che marciume - figli di p..." : Ci è andata un pò più leggera invece Katia , che ha commentato così: "Miglior giocatore del mondo… per chi capisce di calcio, certo. Sono preoccupata sul futuro del calcio". IL POST FURIOSO ELMA ...

Pallone d'Oro 2018 - voti più curiosi : ... hanno dunque riconosciuto l'importanza del 33enne centrocampista nei successi del Real Madrid e nello straordinario exploit della Croazia nell'ultima Coppa del Mondo, ma naturalmente non sono ...

Pallone d'Oro femminile - il dj : "Sai fare il twerking?" : 'Sessismo ridicolo, l'ennesimo nel mondo dello sport. E non parlatemi di scherzo', ha scritto su Twitter il campione scozzese. Resta il fatto che il calcio femminile, ancora una volta, non fa parlare ...

Pallone d'oro Ada Hegerberg - Martin Solveig le chiede di twerkare sul palco. La gaffe - Sky TG24 - : Forti critiche a Martin Solveig che durante la consegna del premio a Parigi ha chiesto alla calciatrice del Lione Ada Hegerberg se sapesse twerkare, creando un momento di grande imbarazzo. In seguito ...