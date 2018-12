Pallone d' Oro 2018 | voti più curiosi

Il Pallone d'Oro a Modric scatena la famiglia di CR7 : "Che marciume - figli di p..." : Ci è andata un pò più leggera invece Katia , che ha commentato così: "Miglior giocatore del mondo… per chi capisce di calcio, certo. Sono preoccupata sul futuro del calcio". IL POST FURIOSO ELMA ...

Juventus - sorelle Ronaldo : “Pallone d’Oro? Marciume e mafia” : sorelle Ronaldo- Le sorelle di Ronaldo, Elma e Katia, non usano troppi giri di parole per commentare il mancato successo del campione portoghese per quel che riguarda il Pallone d’Oro. Vince Luka Modric con quasi il doppio dei voti rispetto a Cristiano Ronaldo. L’ex Real Madrid, giunto secondo, non ha accolto in maniera positiva la […] L'articolo Juventus, sorelle Ronaldo: “Pallone d’Oro? Marciume e mafia” ...

Pallone d’Oro 2018 - la gaffe di Martin Solveig con Ada Hegerberg : “Sai twerkare?”. Poi le scuse del deejay : Compiere un passo avanti per poi farne tre indietro. Nella cerimonia di premiazione ieri a Parigi del Pallone d’Oro 2018, che ha sorriso al croato Luka Modric, la novità è stata quella di riconoscere i meriti anche al miglior calciatore Under21, il francese Kylian Mbappé del PSG, e alla miglior calciatrice, ovvero la norvegese Ada Hegerberg, attaccante dell’Olympique Lione. Un cambiamento epocale soprattutto per il movimento delle ...

Luka Modric vince il Pallone d'oro 2018. Dalla guerra alle Champions League - fino al Pallone d'Oro : Luka Modric vince il Pallone d'Oro 2018. A trionfare, però, non sono solo le sue qualità tecniche ma anche la sua storia. Il centrocampista croato ha superato la concorrenza di Cristiano Ronaldo (secondo) e del francese Antoine Griezmann (terzo). Un momento storico, perché rompe il duopolio sul trofeo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, iniziato nel 2008 con la vittoria del portoghese. Una vittoria che ricorderemo per anni, ...

“Sai twerkare?” - gaffe mondiale per il dj Martin Solveig. E il Pallone d’oro femminile Ada Hegerberg non la prende bene : “Sincere scuse per chi ho offeso. Non volevo invitare le donne a twerkare, ma a ballare sulle note di Sinatra. Guardate tuta la sequenza, chi mi segue da 20 anni sa quanto sono rispettoso, soprattutto delle donne” Queste le scuse di Martin Solveig, il dj che ha presentato la cerimonia di assegnazione del pallone d’Oro, assegnato per la prima volta anche ad una donna, Ada Hegerberg, L'articolo “Sai twerkare?”, gaffe ...

“Sai twerkare?” - Ada Hegerberg risponde sdegnata : gaffe sessista durante la consegna del Pallone d’Oro [VIDEO] : gaffe sessista durante la consegna del Pallone d’Oro femminile ad Ada Hegerberg: il dj Martin Solveig le rivolge una domanda infelice e la calciatrice risponde fra sdegno e imbarazzo Ieri notte, alla consuete cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro, anche le donne sono state grandi protagoniste. Ada Hegerberg, stella dell’Olympique Lione femminile, ha vinto il primo Pallone d’Oro femminile della storia. ...