Pallone d' Oro 2018 | tutti i voti | ecco come hanno votato i 173 giornalisti

Modric - un Pallone d’oro “terrestre” : Luka Modric ce l'ha fatta. Il fine centrocampista croato è riuscito nell'impresa preclusa ai suoi predecessori Pirlo, Xavi e Iniesta, ovvero i migliori costruttori di gioco degli ultimi quindici anni: interrompere il dominio continentale dei due "marziani" Messi e Ronaldo. Dopo dieci anni, il Pallone d'oro, il più ambito riconoscimento individuale del mondo calcistico, torna a premiare il miglior giocatore della stagione e non ...

Pallone d’Oro - Modric si racconta : “Cruijff e Boban i miei modelli. L’era Ronaldo-Messi? Non è finita” : Dopo dieci anni di duopolio Ronaldo–Messi, il Pallone d’Oro ha un altro padrone: Luka Modric è il numero uno del 2018, anno in cui ha alzato la Champions col Real e ha trascinato la Croazia alla finale del Mondiale russo. Un successo figlio di tanti sacrifici, come racconta il 33enne centrocampista croato a France Football: “La mia vita è fatta di lotta e duro lavoro, così ho raggiunto i miei obiettivi. Non è stato ...

Modric Pallone d’oro - Sergio Ramos esilarante sui social : “e il mio quando?” [FOTO] : Sergio Ramos e il pallone d’oro di Modric: lo spagnolo esilarante sui social dopo la vittoria del compagno di squadra croato Luka Modric ha ricevuto ieri sera il pallone d’Oro 2018 nella sede del France Football, a Parigi. Il croato del Real Madrid ha interrotto l’egemonia di Messi e Ronaldo, che ormai durava da 10 lunghissimi anni, ricevendo consensi e complimenti da tutto il mondo. Tra questi non potevano mancare quelli ...

Pallone d'Oro 2018 - Martin Solveig e la battuta sessista a Ada Hederberg : 'Sai fare il twerking?' : Una battuta sessista e inappropriata per rovinare un momento storico: sta facendo molto discutere quanto chiesto da Martin Solveig alla norvegese Ada Hederberg , primo Pallone d'Oro femminile della ...

Pallone d'Oro 2018 a Modric - le sorelle di Cristiano Ronaldo furiose : La maggiore su Instagram: "Purtroppo questo è il marciume in cui viviamo". E il suo agente: "Cristiano è il migliore della storia"

Pallone d'Oro a Modric - le sorelle di Ronaldo attaccano : 'Non ha vinto il migliore' : Stessa immagine del fratello, accompagnata da un commento ancora più duro: 'Purtroppo questo è il mondo dove viviamo, tra marciume, mafiosi, figli di p... del denaro. Ma la giustizia e il potere di ...

Modric è Pallone d’Oro - la famiglia di Ronaldo non la prende bene : ‘Figli di p…’ : Il fair play sembra non essere proprio di casa nella famiglia di Cristiano Ronaldo: il Pallone d’Oro 2018 è stato assegnato al centrocampista croato Luka Modric, un premio che interrompe dieci anni di dominio incontrastato di Leo Messi e lo stesso Ronaldo, due campioni che hanno collezionato cinque vittorie ciascuno. Le sorelle del portoghese sembrano non aver accettato di buon grato l’assegnazione del premio a Modric, tanto che la maggiore, ...

A tutto Mancini : lo scontro Juve-Inter - il Pallone d’Oro a Modric e l’esplosione di Zaniolo : Roberto Mancini ha parlato di alcuni degli argomenti più caldi del momento, dal Pallone d’oro all’esplosione di Zaniolo con la Roma “Zaniolo sta facendo ottime prestazioni, nonostante sia giovanissimo. Ha fisicità e qualità tecniche, può diventare un grandissimo centrocampista“. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini parlando ai microfoni di Sky del giovane giocatore della Roma che ha fatto debuttare in Nazionale ...

Pallone d'Oro - Griezmann in tackle su CR7 : "Presente per rispetto degli altri candidati" : Luka Modric ha vinto il Pallone d'Oro e l'ha fatto con gran merito staccando di oltre 300 voti Cristiano Ronaldo, giunto secondo, e Antoine Griezmann giunto terzo in classifica. Il croato corona così ...

Pallone d'Oro - dj Solveig si scusa per la gaffe sessista con la Hegerberg : Dopo la gaffe in mondovisione, il passo indietro. Il dj francese Martin Solveig si è infatti scusato dopo le polemiche innescate da una sua battuta sessista nel corso della premiazione del Pallone d'...

Pallone d'Oro - il Napoli omaggia Modric e scatena i tifosi della Juventus : Napoli - Un gesto di cortesia e sportività o una frecciatina alla Juventus e a Cristiano Ronaldo ? Difficile da dire, ma i complimenti fatti via Twitter a Modric per il Pallone d'Oro sono stati di ...

Modric è Pallone d’Oro - le sorelle di Ronaldo si sfogano su Instagram : 'Che marciume' : Il fair play sembra non essere proprio di casa nella famiglia di Cristiano Ronaldo: il Pallone d’Oro 2018 è stato assegnato al centrocampista croato Luka Modric, un premio che interrompe dieci anni di dominio incontrastato di Leo Messi e lo stesso Ronaldo, due campioni che hanno collezionato cinque vittorie ciascuno. Le sorelle del portoghese sembrano non aver accettato di buon grato l’assegnazione del premio a Modric, tanto che la maggiore, ...

Pallone d'Oro femminile - gaffe sul twerking del dj Martin Solveig con Ada Hegerberg. Poi le scuse : ... " Prima ho preparato un piccolo festeggiamento per Kylian , Mbappé, eletto miglior under 21 al mondo, ndr , , che è stato al gioco, magari possiamo fare qualcosa di simile… sai twerkare?" . Da lì il ...

Pallone d'Oro - la rabbia delle sorelle di CR7 : "Miglior giocatore del mondo, ovviamente per chi capisce di calcio. Preoccupata dal futuro del calcio", è il suo messaggio su Instagram. Sulla forza del fuoriclasse bianconero non ha dubbi nemmeno la ...