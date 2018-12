Pallavolo | Davide Mazzanti | “Bilancio positivo L’obiettivo la qualificazione olimpica”

oasport

: Mazzanti: 'Puntiamo alla qualificazione olimpica. Bilancio di questa stagione positivo' - OA_Sport : Mazzanti: 'Puntiamo alla qualificazione olimpica. Bilancio di questa stagione positivo' - SahandKrash : @vis78_davide @Federic59469677 @Lu_giWhite si gioca a calcio non pallavolo mr. osservatore - rouch932 : @vis78_davide @Federic59469677 @Lu_giWhite Non parli da osservatore parli da interista..perche se osservavo la part… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Una stagione da ricordare, un fantastico risultato ai Mondiali, dove le azzurre hanno conquistato la finale, dovendosi purtroppo accontentare della medaglia d’argento. La Nazionale italiana femminile di volley, con un’età media davvero molto bassa, può guardare alla grande verso il futuro. Oggi si è espresso, a margine dei ‘Gazzetta Awards 2018’, come riportato dall’ANSA, il ct azzurroSui Mondiali: “Non credo, però, che se avessimo vinto il titolo iridato sarebbe cambiato molto, ma il risultato mi spinge ancora di più a portare queste ragazze a fare qualcosa di eccezionale. Lo hanno dimostrato, adesso dobbiamo lavorare giorno per giorno per far vedere al mondo che non era un caso stare lì con le migliori”.Il bilancio: “E’ un bilancio molto. Il pericolo ora è pensare che noi siamo il futuro. Noi siamo ...