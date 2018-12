Pallamano | è sempre notte fonda per l’Italia Il trend non cambia | Nazionali incapaci di

oasport

(Di martedì 4 dicembre 2018) La pecora nera dello sport italiano. Questa, in linea di massima, è la definizione più appropriata per definire lanel panorama del Bel Paese, per quella che è una disciplina molto diffusa in Europa, ma che non riesce a sre dalle nostre parti.Dalla nascita della Federazione, che ha da poco festeggiato il cinquantennale, sono solamente due le occasioni in cui abbiamo potuto vedere la maglia azzurra nelle competizioni che contano, ovvero i Mondiali 1997 e gli Europei 1998, tra l’altro disputatisi tra Merano e Bolzano.Da qui in poi un lento ed inesorabile declino. In 20 anni nessun risultato di rilievo, nè a livello di club, nè in quello della Selezione, con le maggiori gioie che sono invece arrivate dal mondo del beach.Le recenti qualificazioni ai Mondiali femminili 2019 hanno lasciato segnali molto preoccupanti, con ben tre pesanti sconfitte contro ...