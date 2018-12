ilfattoquotidiano

: Palinsesti Mediaset, Barbara D’Urso pronta ad andare in onda la domenica sera? E al suo posto ecco chi potrebbe occ… - Cascavel47 : Palinsesti Mediaset, Barbara D’Urso pronta ad andare in onda la domenica sera? E al suo posto ecco chi potrebbe occ… - TutteLeNotizie : Palinsesti Mediaset, Barbara D’Urso pronta ad andare in onda la domenica sera? E al suo… - FQMagazineit : Palinsesti Mediaset, Barbara D’Urso pronta ad andare in onda la domenica sera? E al suo posto ecco chi potrebbe occ… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Dal 4 novembre 2012D’Urso è alla conduzione diLive, spazio che aveva occupato già da settembre 2009 a dicembre 2010 con5. Il discusso contenitore, spesso nel mirino con le accuse di trash, potrebbe abbandonare la fascia pomeridiana per occupare quellale, la notizia è stata anticipata dal sito di Davide Maggio., dopo i bassi ascolti del Grande Fratello Vip, avrebbe messo in stand by l’edizione nip e l’ipotesi di un ritorno de La Fattoria non sarebbe così immediata.A Cologno Monzese avrebbero dunque deciso di occupare i prime time con una versione night diLive, meno costosa di una fiction di produzione e di un reality show. Qualcosa di simile accade in Spagna con il programma super trash Salvame, l’eventuale sbarco in prime time porterebbe a una riduzione della durata essendo previsto in sec(per non dire ...