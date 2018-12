Palermo nelle mani di Richardson e di una società con 200 sterline di capitale sociale

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) “Ho venduto ilper 10 euro”. In un campionato normale di un Paese civile, un annuncio del genere avrebbe fatto sobbalzare le autorità. Invece siamo in Italia e tutto è possibile, anche che una delle più importanti squadre della Serie B sia ceduta per una manciata di spiccioli a dei perfetti sconosciuti, con una storia societaria inconsistente e undi appena 200. Senza veri controlli, senza garanzie certe sul futuro del club (e quindi del torneo), perché la FederCalcio non ne prevede. I precedenti non mancano, dal fallimento del Parma alla farsa della cessione del Milan, adesso se ne aggiunge un altro: da lunedì sera in Sicilia è finita ufficialmente l’era Zamparini, ildella Global Futures Sports & Entertainment,inglese facente capo a Clive. Chi? Non sono in pochi a chiederselo.CHI (NON) È CLIVE...