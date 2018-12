Palermo | colpo alla nuova Cupola di Cosa nostra Arrestato l’erede di Riina | è il boss

Palermo - pm : disastro e omcidio colposo : 10.42 Si indaga per " disastro colposo e omicidio colposo " per la tragedia di Casteldaccia,nel Palermitano,in cui hanno perso la vita nove persone appartenenti a due nuclei familiari imparentati. "Siamo nelle primissime fasi delle indagini e nei prossimi giorni potrebbero esserci degli aggiornamenti. Al momento si procede contro ignoti", ha detto il procuratore di Termini Imerese, Cartosio che sottolinea:"L'abusivismo è il principale ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...