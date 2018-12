Palermo calcio | Clive Richardson è il nuovo proprietario del club

Palermo - il saluto di Zamparini : "Mi sento vedovo. Rientrare nel calcio? Mai dire mai" : ... possa dirsi definitivamente conclusa: "Una delle cose che Palermo e questo sport mi hanno regalato è di sentirmi ancora molto giovane " sorride - se mi stufo di stare fuori dal mondo del calcio, chi ...

Global Future Sports - affari da 500 milioni di sterline ecco la nuova proprietà Palermo Calcio : Palermo Calcio, finalmente si conosce il nome della nuova proprietà Global Future Sports È la società britannica Futures Sports & Entertaiment l’acquirente del Palermo Calcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson, a Pop Economy, piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. “Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori ...

Calcio - Zamparini 'ho ceduto il Palermo' : ANSA, - PALERMO, 1 DIC - Il Palermo Calcio è stato "ceduto al prezzo simbolico di 10 euro" a una società londinese. Lo rende noto Maurizio Zamparini, che ieri sera ha firmato la vendita davanti a un ...

Calcio : giudice sospeso - magistrati 'scambio di favori dietro no a crac Palermo' : Palermo, 26 nov. (AdnKronos) - Giuseppe Sidoti, il giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, sospeso dalle sue funzioni per un anno nell'ambito dell'indagine della Procura di Caltanissetta, pur essendo legato da un rapporto di "conoscenza e di estrema confidenza" con Giovanni Giam

Calcio : inchiesta fallimento Palermo - sospeso un giudice (2) : Palermo, 26 nov. (AdnKronos) - Le indagini sono scattate dopo la trasmissione, lo scorso dicembre, dalla Procura di Palermo a quella di Caltanissetta di un'intercettazione telefonica in cui Francesco Paolo Di Trapani, legale della società calcistica, riferiva al patron rosanero Maurizio Zamparini il

Palermo calcio - “il no al fallimento fu pilotato” : un giudice e un commercialista sospesi per un anno. Accusa è corruzione : La sentenza che scongiurò il fallimento del Palermo Calcio è stata pilotata attraverso uno scambio di favori. È l’ipotesi della procura di Caltanissetta che indaga sulla vicenda e che hanno richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la sospensione di un anno di Giuseppe Sidoti, giudice della sezione fallimentare del tribunale di Palermo che disse no al ‘crac’, e per Giovanni Giammarva, ex presidente del club ...

Palermo calcio - “il no al fallimento è stato pilotato”. Sospesi il giudice Sidoti e l’ex presidente Giammarva : "Corruzione, rivelazione e abuso", interdizione per un anno. I pm nisseni e la Finanza indagano su uno scambio di favori. Perquisizioni in corso

Il Palermo calcio è stato venduto - ma non si sa a chi : Con un comunicato pubblicato giovedì mattina sul proprio sito, il Palermo Calcio ha reso noto il passaggio di proprietà della squadra a un fondo acquirente il cui nome ancora non si conosce. Il comunicato dice che “verrà reso noto fra

Calcio - Palermo annuncia cessione club : ANSA, - Palermo, 22 NOV - Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, il Palermo comunica che "Financial Innovations Team - si legge - in qualità di Advisor incaricato dalla Proprietà della Us Città ...

Palermo calcio - Caltanissetta indaga per fuga di notizie sulla richiesta di fallimento : Una fuga di notizie poco prima della sentenza sull’istanza di fallimento del Palermo calcio. È quella che ipotizza la procura di Caltanissetta, che indaga per rivelazione di segreto istruttorio e corruzione il giudice fallimentare Giuseppe Sidoti, l’ex presidente e uno dei legali della società rosanero, cioè Giovanni Giammarva e l’avvocato Franco Di Trapani. A raccontare la vicenda è il Giornale di Sicilia. Agli indagati nei ...

Palermo-Abbondanzieri - campioni del mondo di calcio tennis! Battuto Trezeguet : Un vero Campione del mondo a Francia '98, quando Zidane e compagni rifilarono tre reti al Brasile di Ronaldo. Stavolta perde però, a vincere sono "El Loco" e il "Pato", oggi rispettavamente ...

Palermo - Zamparini : 'Stanco del calcio - a breve lascio' : Maurizio Zamparini , patron del Palermo , parla a Radio Kiss Kiss : 'Questo calcio ha perso i valori dello sport, si basa tutto sul denaro. Io ho 70 anni, abbandonerò a breve questo mondo perché sono stanco anche di quello che ho subito dall'ambiente palermitano'.