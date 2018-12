Pagelle TV della Settimana 26 11-2 12 2018 Promossi Tú sí que vales e Focus Bocciati

Pagelle TV della Settimana (19-25/11/2018). Promosse Ruta e Rossetti. Bocciate Fariba e la storia (finita) Corona-Argento : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti Promossi 9 alle vincitrici di Pechino Express 7, Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Chiusura in bellezza per il programma di Rai2: per una volta il vincitore morale di un reality corrisponde a quello effettivo. Un epilogo non scontato: in partenza pochi avrebbero scommesso sulle due conduttrici over 50, chiamate a gareggiare con concorrenti giovani e atleticamente più preparati. Vincono la gara ma anche ...