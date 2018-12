Ozil Inter | Emery mette il tedesco alla porta E l’Inter ci pensa

Ozil fa panchina all'Arsenal : l'Inter potrebbe tentare il colpo (RUMORS) : Questa volta il rumors di mercato arriva dall'Inghilterra, e per la precisione dal quotidiano inglese The Sun, il quale vorrebbe Mesut Ozil corteggiato proprio dalla squadra del neo presidente Steven Zhang. Ovviamente, lo precisiamo, si tratta di un'indiscrezione. Proprio il centrocampista dell'Arsenal pare che nella sua squadra abbia, almeno quest'anno, uno scarso minutaggio. Probabilmente nella testa del giocatore starà sicuramente prendendo ...

Calciomercato Inter - bomba dall’Inghilterra : “assalto nerazzurro ad Ozil ” : Calciomercato Inter , Mesut Ozil è l’obiettivo numero uno del club nerazzurro che sta sondando il terreno con l’Arsenal Calciomercato Inter – “Mesut Ozil potrebbe passare all’ Inter nella finestra di mercato di gennaio“. Apre così quest’oggi il Sun nel suo consueto spazio dedicato al Calciomercato . Il trequartista tedesco non sembra rientrare più nei piani dell’Arsenal, anche ieri non è stato ...

Secondo la stampa inglese l'Inter vuole Ozil per rinforzare il centrocampo (RUMORS) : Nelle prossime sessioni di calciomercato una delle protagoniste sarà sicuramente l'Inter, che vuole rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Non si parlerà solo degli eventuali riscatti di Matteo Politano, che sembra scontato (per una cifra complessiva di venticinque milioni di euro) e di Keita Balde, per la quale bisogna discutere (il riscatto ammonta a quaranta milioni di euro). I nerazzurri, però, ...