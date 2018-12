Overwatch | l' evento Magico Inverno parte dall' 11 dicembre

Overwatch : l'evento Halloween da brividi 2018 è finalmente disponibile : l'evento Halloween da brividi 2018 di Overwatch è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One!"Procurati il sacchetto di caramelle più grande della storia, metti su un disco ambient (possibilmente agghiacciante) e preparati ad affrontare i servitori del Dottor Junkenstein", recita il comunicato ufficiale. "La vendetta di Junkenstein torna più vendicativa che mai con due modalità: quella classica e Junkenstein: Vendetta infinita. I giocatori ...

McCree diventa uno zombie con la skin dell'evento Halloween da Brividi di Overwatch : È stata rivelata una nuova skin di Overwatch in occasione dell'evento Halloween da Brividi, che inizierà oggi 9 ottobre. Come riporta Dotesports, la prossima skin di Overwatch a tema Halloween trasforma McCree in uno zombie!Il livello di rarità della skin non è stato annunciato, ma sembra essere classificata come epica.Read more…

Overwatch : svelata la prima nuova skin dell'evento "Halloween da brividi" : Blizzard ha annunciato la prima nuova skin di Overwatch che i giocatori potranno guadagnare nel corso dell'evento annuale "Halloween da brividi". Quest'anno, Doomfist ottiene una nuova skin a tema che lo trasforma in un mostro di palude.Come segnala Gamespot, la nuova skin leggendaria dona a Doomfist una carnagione blu squamosa, oltre a branchie e pinne e non sarà disponibile fino alla partenza dell'evento. Non potrete più sbloccarla una volta ...

Torna l’evento di Halloween in Overwatch - quando inizia e dettagli : Una tradizione che si ripete ogni anno, quella degli eventi a tema. Ottobre è arrivato, questo significa che con questo mese arriva l'autunno ed è quasi Halloween. Blizzard da qualche anno ormai aggiorna in continuazione Overwatch con contenuti inediti e dobbiamo dire che il supporto è sempre di ottimo livello. Oggi Blizzard ha quindi annunciato in maniera molto puntuale il nuovo evento di Halloween, chiamato "Halloween da brividi": inizierà ...