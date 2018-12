Osiris-Rex ha “agganciato” l’asteroide Bennu La prima volta di una sonda

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) Alla fine-Rex ce l’ha fatta, ha incontrato il suo asteroide. Ladella Nasa, lanciata a settembre del 2016, è ora intorno alla roccia spaziale dove fra un anno calerà il braccio robotico per prelevarne campioni da riportare a Terra. È lache la Nasa manda unasu un asteroide per riportarne alla base campioni da analizzare.-Rex ha viaggiato per oltre due anni nello spazio e a guidarla nel suo impervio cammino è stata la bussola spaziale italiana, il sensore Star Tracker pensato, progettato e prodotto da un team di ingegneri, matematici e fisici di Leonardo negli stabilimenti di Campi Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze.-Rex – acronimo che sta per Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer – osserverà per tutto il prossimo annoanche alla ricerca di un luogo su ...