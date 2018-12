ilgiornale

: RT @francescatotolo: @poliziadistato ha sottoposto a fermo un cittadino egiziano di 35 anni per stupro nei confronti di una ragazza di orig… - ruststeelrust : RT @francescatotolo: @poliziadistato ha sottoposto a fermo un cittadino egiziano di 35 anni per stupro nei confronti di una ragazza di orig… - GiostraGiacomo : Orrore a Milano: viene stuprata nella discoteca degli immigrati - il Giornale - RaiolaFeli : RT @francescatotolo: @poliziadistato ha sottoposto a fermo un cittadino egiziano di 35 anni per stupro nei confronti di una ragazza di orig… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il locale è ben noto alle forze dell'ordine e in passato ha già creato alcuni problemi.per stranieri" chiamata "Al Jazeera", frequentata soprattutto da, nel 2016 scoppiò una violenta rissa che si concluse con due fratelli marocchini accoltellati. In quell'occasione, scriveToday, il "marito della titolare e un buttafuori" furono "arrestati con l'accusa di duplice tentato omicidio". E quando gli agenti si presentarono di fronte al bar per consegnare l'ordine di dissequestro, trovarono i sigilli imossi e la titolare all'interno intenta a preparare la festa di capodanno, Come se nulla fosse. E il disco-pub venne nuovamente chiuso.Ma l'ultima notizia che arriva dal locale a Sesto San Giovanni parla di una violenza sessuale. La polizia di Stato, infatti, ha sottoposto a fermo un cittadino egiziano di 35 anni per stupro nei confronti di una ragazza di origine ...