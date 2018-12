Open Fiber | in campo per studenti Scampia

Dl Fisco - ok aula Senato a emendamento per rete unica Tim-Open Fiber : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'Aula del Senato ha approvato l'emendamento al decreto fiscale, che favorisce con incentivi la creazione di una rete unica tra Tim e Open Fiber. Finora si era parlato di un'infrastruttura con una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti. Ma in nessun testo era comparso l'aggettivo «pubblica», che potrebbe preludere al controllo di Cassa depositi e prestiti...

TIM-Open Fiber - poste le basi per la creazione del gestore unico della rete : Gettate le basi per la creazione di una rete unica a banda ultralarga , in capo ad una società dove confluiranno le reti di TIM e Open Fiber, cui verrà garantito un sistema di remunerazione dell'...

Tim-Open Fiber - scioperi al Mise contro 'spezzatino'/ Di Maio 'frena' : "su scorporo nessun progetto" - IlSussidiario.net : Tim, operazione con Open Fiber fa discutere: presidi e scioperi al Mise contro rischio 'spezzatino'. Di Maio frena, 'nessun progetto di scorporo'

Open Fiber : al via commercializzazione fibra ultraveloce con Vodafone (2) : (AdnKronos) - La società guidata da Elisabetta Ripa sta investendo a Novara circa 19 milioni di euro, per cablare 38mila unità immobiliari attraverso 240 km di rete. Grazie alla connessione in Ftth, anche la città di Novara potrà essere più competitiva in diversi ambiti: dall’innovazione alle start

Open Fiber : al via commercializzazione fibra ultraveloce con Vodafone : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - All’ombra della cupola di San Gaudenzio da oggi si corre a 1 Gigabit al secondo: Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione del servizio su fibra ultraveloce per oltre 25mila unità immobiliari di Novara, che possono così beneficiare di una connessione sicura, vel

Tlc : Open Fiber sbarca a Verona per banda larga - investimenti di 35 mln (2) : (AdnKronos) - Questo progetto, sottolineano gli Assessori Neri e Padovani, "è il risultato dell’eccellente collaborazione tra pubblico e privato, in un’ottica di sviluppo innovativo della città e anche di contenimento dei disagi per i cittadini". Con una rete come la nostra, la Smart City non è più

Tlc : Open Fiber sbarca a Verona per banda larga - investimenti di 35 mln : Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Verona, la 'porta del Veneto', apre al futuro e all’innovazione delle reti moderne e ultraveloci: Open Fiber, partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa depositi e prestiti, sta realizzando infatti in tutta la città una nuova infrastruttura, interamente in fibra ottica,

Perché la rete unica Tim-Open Fiber è il nuovo braccio di ferro Lega-M5S : Sembravano d’accordo, almeno questa volta. Fino a ieri, 20 novembre, mentre scavavano trincee sulla questione inceneritori, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ripetevano lo stesso ritornello sul futuro della rete internet nazionale. rete unica, rete pubblica, figlia delle nozze tra l’infrastruttura di Tim e quella di Open Fiber. Ogni tessera era al suo posto. L’ok di Tim e del suo azionista più attivo, il fondo statunitense ...

Dl Fisco - depositato in Commissione subemendamento Lega Tim-Open Fiber

Brindisi corre sul web con la fibra ottica Open Fiber : Brindisi vola a 1 Gigabit al secondo grazie a una connessione in fibra ottica sicura, veloce e di altissima qualità finalmente al servizio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

Rete unica Tim-Open Fiber - perché Enel non vuole mollare sulla fibra : Quale sarà la mossa di Enel nella partita per la Rete unica Tim-Open Fiber? Per ora i vertici della compagnia energetica prendono tempo, mentre si delinea il quadro con cui il governo vuole realizzare le nozze tra l’infrastruttura dell’ex monopolista di Stato e quella della compagnia posseduta al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti. “Non siamo contrari, non siamo neppure a favore, non sappiamo di cosa si sta parlando”, ha dichiarato ...

Enel - Starace : "Non usciremo mai da Open Fiber" : Non usciremo mai da Open Fiber , non è nelle nostre corde farlo". Lo ha assicurato l'Amministratore Delegato di Enel , Francesco Starace in occasione della presentazione del Piano 2019-21 . "E' un'...