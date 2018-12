Onde gravitazionali | nuova eccezionale scoperta | osservata gigantesca collisione tra

Fisica : creato primo catalogo di Onde gravitazionali firmato Ligo-Virgo : Sono in tutto undici gli eventi di onde gravitazionali osservati dagli interferometri della collaborazione LIGO/Virgo, tutti riportati con dettaglio nel loro primo catalogo , pubblicato su arxiv. “Abbiamo rivelato con certezza dieci segnali di onde gravitazionali , – spiega Viviana Fafone, responsabile nazionale dell’INFN per la collaborazione Virgo – emessi dalla fusione di coppie di buchi neri di massa stellare, e un segnale prodotto dalla ...

Onde gravitazionali : progetto Einstein Telescope - Sardegna in corsa : Le Onde gravitazionali chiamano, l’Europa rispOnde. Il 27 novembre a Bruxelles, il progetto Einstein Telescope (ET), che ambisce alla realizzazione in Europa di un rivelatore di Onde gravitazionali di terza generazione, è stato uno degli argomenti della high-level conference “EU research and innovation in our daily life”. La conferenza ha riunito il Parlamento e la Commissione europea attorno al tema dell’impatto della ricerca scientifica sulla ...