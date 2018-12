Oliviero Toscani insulta Giorgia Meloni | “Ritardata | è brutta e volgare” Lei

Oliviero Toscani : “Salvini? Imbecille totale. Meloni? Ritardata - brutta e volgare”. Sdegno della deputata su Fb : “Miserabile” : “Giorgia Meloni? Poveretta, lei è una Ritardata. E’ brutta e volgare, mi dà fastidio la sua estetica. E’ proprio fastidiosa e quindi tutto ne risente, anche l’estetica”. Sono le parole pronunciate dal fotografo Oliviero Toscani nel corso de La Zanzara (Radio24), dichiarazioni che hanno fatto infuriare la presidente di Fratelli d’Italia, alla quale sono arrivati diversi attestati di solidarietà, come quello del ...

Oliviero Toscani stronca la foto di Isoardi e Salvini a letto : “Lui è un po’ cornuto - lei sembra infedele. Immagine da motel 3 stelle” : Oliviero Toscani ha passato ai raggi X quella che è diventata la “foto della rottura”, ovvero il selfie di Elisa Isoardi e Matteo Salvini a letto: “È un po’ cornuto“, ha detto intervenendo a Un giorno da pecora e riferendosi al vicepremier e ministro dell’Interno. “Se poi non dorme davvero ma fa finta di dormire è proprio un pirla…“. Il celebre fotografo non usa mezzi toni: “Fa ...

L’integrazione secondo Oliviero Toscani e Benetton : Il suo ritorno in casa Benetton è avvenuto lo scorso anno. Dopo quasi 20 anni di collaborazione col marchio (dal 1982 al 2000), infatti, Oliviero Toscani è tornato a scattare per il brand trevigiano, anzi a parlare tramite immagini. Immagini che senza troppi orpelli – come è nel suo stile – raccontano il momento storico-sociale che stiamo vivendo insieme ai valori che contraddistinguono da sempre il mondo United Colors of ...

Oliviero Toscani - “Il mio cane più intelligente di un leghista”/ E invita Mimmo Lucano : “Venga a Treviso” : Il fotografo Oliviero Toscani a ruota e insulti liberi contro i leghisti e propone di invitare a vivere a Treviso l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ecco cosa ha detto(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Oliviero Toscani : 'Volevo fotografare la Boschi - mi è sempre stata simpatica' : "Mi è stato proposto di fotografare la Boschi e io ho accettato, tutto qua". Oliviero Toscani prova a smorzare le polemiche dopo che gli scatti dell'ex ministra del Governo Renzi su Maxim hanno ...

Oliviero Toscani - Selvaggia Lucarelli : 'Tra immigrati e piddini fotografa solo barche che affondano' : Sfottò a pioggia per Maria Elena Boschi dopo il servizio fotografico su Maxim . Anche la scelta dell'autore, quell' Oliviero Toscani che sta sulle balle a, quasi, tutti gli italiani, non pare essere ...

Maria Elena Boschi su Maxim - Oliviero Toscani 'irritato' : 'Belle schifezze. A me di lei...' : 'Questi giornaletti sono tutti una bella schifezza'. Oliviero Toscani non ha preso benissimo l'uscita del suo servizio su Maria Elena Boschi su Maxim . Il fotografo dei Benetton e delle star smentisce ...

Reddito di cittadinanza - Oliviero Toscani al M5s 'Spese morali e immorali Sono ubriachi' : ROMA - 'Spese morali e immorali? Questa è una barzelletta. Ho detto che i Veneti erano ubriachi ma i cinquestelle lo Sono molto di più'. Parole sferzanti quelle di Oliviero Toscani, ospite di Circo ...

Maxim pubblica un servizio sulla Boschi firmato Oliviero Toscani : Il contenuto del servizio fotografico resta coperto dal massimo riserbo ma già in molti in Italia hanno l’acquolina in bocca pensando al 4 ottobre, quando all’interno della rivista Maxim, nella sua versione italiana, troveremo una serie di scatti a Maria Elena Boschi. E lo annuncia lei stessa in un video di saluto ai lettori diventato ormai virale sui social, dove, mentre indossa una tanto semplice quanto intrigante vestaglia ...

Boschi posa per Oliviero Toscani e finisce sulla copertina di Maxim : “Spero non rimarrete delusi” : Maria Elena Boschi finisce sulla copertina del mensile maschile "Maxim Italia". L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha posato davanti all'obiettivo del fotografo Oliviero Toscani nella villa di famiglia in Toscana, sita nell'aretino. Molti scatti acqua e sapone, alcuni anche realizzati in camera da letto in tenuta da casa.Continua a leggere