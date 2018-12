Nutrizione | energia dallo zucchero 20% a giorno | l’Oms auspica il 5%

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Con le feste di Natale lodilaga prepotentemente nella dieta di tutti: il panettone ne contiene 32 grammi per ogni 100 grammi, il pandoro 28, il cioccolato al latte 52.E’ l’avvertimento degli esperti dell’ Osservatorio nazionale Grana Padano, secondo i quali in questo periodo dell’anno il consumo di alimenti aumenta del 30%. Per di piu’ gli italiani consumano gia’, nel corso dell’anno, piu’ zuccheri semplici rispetto a quanto raccomandato dalle autorita’ sanitarie. Per indagare questo fenomeno alimentare l’Osservatorio ha valutato le abitudini alimentari di 5.400 adulti italiani (58% femmine, 42% maschi) e, in particolare, il consumo di dolciumi.studio emerge che l’introdotta quotidianamente derivata da zuccheri semplici (tra quelli naturalmente presenti negli alimenti e quelli aggiunti in ...