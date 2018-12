Nuova Fiat Punto 2019 | è questo l’asso nella manica di Manley? FOTO

A Milano sfila la Nuova Fiat 500 Collezione : Milano e La Rinascente hanno ospitato la presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale con nuovi abbinamenti di colori e materiali. Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un’eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L’Uomo Vogue, con cui condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. […] L'articolo A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione sembra essere il primo su ...

BMW - il circuito di Monza riprodotto nel deserto del Sahara per un test mozzafiato della Nuova X5 : MILANO - Nel mondo ci sono autodromi che hanno scritto la storia dell'automobilismo, amati dal pubblico e dagli stessi piloti che vi hanno gareggiato e in alcuni casi conosciuti anche al di...

Un paese deserto in Nuova Zelanda è in vendita : panorami mozzafiato - al riparo dal caos : Un luogo ai confini del mondo, lontano da tutti. E soprattutto senza vicini di casa. In Nuova Zelanda un intero paesino disabitato è in vendita per un milione e mezzo di euro. Il villaggio, costruito negli anni '30, si trova sulle sponde del lago Waitaki, nell'Isola del Sud o South Island. Inizialmente pensato come alloggio per chi lavorava alla vicina diga, nel suo momento di massimo affollamento è stato abitato da circa 3000 ...

Nuova Fiat 500 Collezione Styled by L’Uomo Vogue : La Fiat 500 è da sempre un’icona di eleganza. Ha una lunga storia, quest’anno compie 61 anni, e ancora oggi con diverse declinazioni si distingue per il suo design e un equipaggiamento innovativo e sofisticato. L’Uomo Vogue, invece, ricorda il direttore Emanuele Farneti, oggi compie 50 anni. Il magazine di Condé Nast e l’automobile di Torino hanno quindi percorso molta strada insieme. E insieme, ognuno nel proprio ...

A Milano la sfilata della Nuova Fiat 500 Collezione [GALLERY] : Alla Rinascente di Milano, simbolo storico nella città della moda per eccellenza, l’evento di presentazione della nuova 500 Collezione, che riporta il marchio Fiat a essere protagonista nel mondo del fashion Si è svolto ieri sera alla Rinascente di Milano l’evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle nuances dell’autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati ...

FIAT PANDA DIESEL - È ADDIO/ Va fuori produzione : Nuova versione ibrida pronta entro il 2020 : ADDIO a FIAT PANDA DIESEL: va fuori produzione, nuova versione ibrida pronta entro il 2020, Marchionne aveva già anticipato che FCA avrebbe abbandonato il DIESEL entro il 2021(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:51:00 GMT)

Nuova Fiat 500 Collezione : stile esclusivo e raffinatezza : Fiat lancia la Nuova 500 Collezione, una Nuova serie speciale dedicata all'autunno con esclusivi abbinamenti di colori e...

Fiat 500 - la Nuova serie speciale Collezione Styled by L’Uomo Vogue : Pochissime auto possono cambiare carattere ed esprimere diversi valori restando fedeli a sé stesse ed essendo credibili al tempo stesso. Una di queste è la nuova Fiat 500 Collezione, che sa esprimere l’eleganza delL’Uomo moderno senza aver bisogno di ostentarla. E in effetti, come diceva il celebre romanziere e commediografo William Somerset Maugham “L’uomo elegante è quello di cui non noti mai il vestito”. Una frase perfetta per ...

Nasce la Nuova Fiat 500 Collezione : Dopo la serie speciale per la stagione primaverile presentata allo scorso Salone di Ginevra debutta, infatti, in anteprima assoluta, la nuova serie speciale Fiat 500 Collezione dedicata all’autunno. La nuova serie speciale della Fiat 500, simbolo senza tempo dell’eleganza e della creatività italiane, continua a celebrarne lo stile e il design, la sua proverbiale iconicità […] L'articolo Nasce la nuova Fiat 500 Collezione ...

Nuova Fiat 500 Collezione : la raffinata serie speciale che riscalda l’autunno [FOTO] : Dopo la serie speciale per la stagione primaverile presentata allo scorso Salone di Ginevra debutta, infatti, in anteprima assoluta, la Nuova serie speciale Fiat 500 Collezione dedicata all’autunno La Nuova Fiat 500 Collezione sfoggia livree uniche e inedite, come il bicolore “Brunello”, abbinamento a contrasto tra Bordeaux Opera e Grigio Carrara che evocano la vanità della moda e i colori dell’autunno. Disponibili ...