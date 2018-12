Novembre 2018 | Barletta e la Grande Guerra a 100 anni dalla vittoria

Novembre 2018 : onde sismiche fanno il giro del pianeta : ... a domande e risposte 46P/Wirtanen: una cometa per Natale Il campo magnetico e la vita sugli altri pianeti Home - SCIENZA - Scienze Novembre 2018 : onde sismiche fanno il giro del pianeta Il treno di ...

Report consuntivo dell'attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 25 Novembre al 1° dicembre 2018 : Personale della Squadra Mobile - in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari C.G., nato a Trapani , classe 1976 ed ivi ...

Ascolti tv venerdì 30 Novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Prodigi - La musica è vita (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo, nessuno escluso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Un matrimonio da favola ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Scherzi a parte (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film No Escape - Colpo di stato ha registrato un netto di .000 ...

Gossip e star : le 10 storie di Novembre 2018 : Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori: «La vera essenza della felicità»Ecco il «secondo» segreto dell'amore tra Carlo e CamillaKate Middleton e William, una serata glamour (e senza figli) Raoul Bova e Rocío danno il benvenuto ad AlmaBeatrice di York pronta per il matrimonio Meghan Markle, Harry e le cartoline più belle dal PacificoMarkle incinta, la foto più bella la scatta Harry- Perché tutte le donne di casa Windsor sono scortate ...

Ascolti TV | Venerdì 30 Novembre 2018. Prodigi con il 16.1% fa meglio dell’ultima di Scherzi a Parte (15.2%) : Prodigi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 3.275.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.973.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.027.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 No Escape – Colpo di Stato ha catturato l’attenzione di 1.043.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Venerdì 30 Novembre 2018 : Prodigi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Nemp – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 No Escape – Colpo di Stato ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Un Matrimonio da Favola ha ...

Prodigi - La musica è vita 2018/ Ospiti e diretta : dopo Giulia Golia tocca a Joseph D'Urso - 30 Novembre - - IlSussidiario.net : Prodigi - La musica è vita va in onda oggi, venerdì 30 Novembre , su Raiuno: Flavio Insinna e Nathalie Guetta presentano nove giovanissimi talenti.

INDOVINA CHI VIENE A CENA? CANALE 5/ Streaming video del film di Fausto Brizzi - oggi - 28 Novembre 2018 - - IlSussidiario.net : INDOVINA chi VIENE a Natale?, la trama del film di Fausto Brizzi in onda su CANALE 5 oggi , mercoledì 28 novembre 2018 con Raoul Bova.

EUROJACKPOT/ Estrazione 30 Novembre 2018 : ecco i numeri vincenti di oggi! - n 48/2018 - - IlSussidiario.net : Estrazione EUROJACKPOT oggi num. 48/ 2018 : numeri vincenti 30 novembre 2018 , estrazioni in diretta. Vincite, ultime notizie e aggiornamenti

Bake Off Italia 2018 - semifinale/ Diretta ed eliminato : 'Irene vincitrice' secondo il pubblico - 30 Novembre - - IlSussidiario.net : Bake Off Italia 2018 , semifinale : finalisti e eliminati, nuove prove attendono i pasticceri, chi conquisterà la finale del 7 dicembre?

BAKE OFF ITALIA 2018 - SEMIFINALE/ Diretta ed eliminato : tutti i modi per seguire la puntata - 30 Novembre - - IlSussidiario.net : BAKE Off ITALIA 2018, SEMIFINALE: finalisti e eliminati, nuove prove attendono i pasticceri, chi conquisterà la finale del 7 dicembre?