Non ci resta che vincere, protagonista una squadra di basket con atleti disabili

fondazioneserono

: @HCE__ @MilanNewsit Però la apri solo se hai una squadra più competitiva che possa puntare al quarto posto, con gio… - AntoVitiello : @HCE__ @MilanNewsit Però la apri solo se hai una squadra più competitiva che possa puntare al quarto posto, con gio… - MediasetTgcom24 : Manovra, Salvini: 'Quota 100 non si tocca, resta' #salvini - repubblica : Violenza sulle donne, Crepet: 'Non fate le crocerossine, un uomo violento resta tale e non cambierà mai'… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Non ciche, il film che ha perunadicon, arriva in sala il 6 dicembre, distribuito da BIM e presentato daglidella Fisdr. Il film è stato campione d'incassi in Spagna.Un allenatore didopo essere stato arto per guida in stato d’ebbrezza si ritrova ad allenare unacomposta da, questo è l’inizio del film diretto da Javier Fesser e interpretato da un gruppo di ragazzi diversamente abili: Sergio Olmos interpreta Sergio; Fran Fuentes è Paquito; Roberto Sánchez è Román; Jesús è Jesús Lago Solis, Jesús Vidal è Marín, José De Luna è Juanma; Gloria Ramos è Collantes; Stefan López è Manuel; Alberto Nieto è Benito e Julio Fernández è Fabián.Il film ha guadagnato fino adesso 3.280.613 euro negli ultimi sette mesi, e, per l’attrice Athenea Mata, il successo è legato alla natura positiva che ...