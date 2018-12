Nokia 5 1 Plus dovrebbe costare più del previsto

I Nokia 3 - 6.1 Plus - 8 e 8 Sirocco ricevono l’aggiornamento di sicurezza di novembre : HMD Global ha dato il via al rilascio di alcuni piccoli update di sicurezza per diversi modelli della sua attuale gamma di smartphone Nokia L'articolo I Nokia 3, 6.1 Plus, 8 e 8 Sirocco ricevono l’aggiornamento di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1) - Honor Magic 2 - Huawei P20 Pro - Fairphone 2 - Nokia 5 - Nokia 6 e Nokia 8 : Oggi arriva una "pioggia" di Aggiornamenti che riguardano ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 L'articolo Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone 2, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 proviene da TuttoAndroid.

Nuovo smartphone Nokia passa dalla FCC : si tratta di Nokia 2.1 Plus? : Nokia TA-1136 è passato dalla certificazione della FCC: il Nuovo smartphone potrebbe essere Nokia 2.1 Plus, una nuova variante per la fascia bassa. L'articolo Nuovo smartphone Nokia passa dalla FCC: si tratta di Nokia 2.1 Plus? proviene da TuttoAndroid.

Nokia 5.1 Plus arriva in Germania ma il prezzo delude le aspettative : Nokia 5.1 Plus è un nuovo smartphone della società finlandese HMD Global. Quello che, in una prima e superficiale analisi, sembrerebbe rappresentare una […] L'articolo Nokia 5.1 Plus arriva in Germania ma il prezzo delude le aspettative proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie : HMD Global è uno dei produttori più attenti alla questione degli aggiornamenti e nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di Android 9 Pie per il Nokia 6.1 Plus L'articolo Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di ottobre : Nokia 7 Plus riceve un nuovo aggiornamento software che integra le patch di sicurezza di ottobre 2018. L'update è in rollout e disponibile via OTA. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus - 8 - 6.1 e 6.1 Plus (download APK) : La Modalità Night Sight di Google sta già "girando" su vari smartphone e nelle scorse ore all'elenco dei modelli supportati si sono aggiunti i Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus L'articolo Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Nokia si appresta a lanciare due caricabatterie wireless e a rilasciare Android 9 Pie per Nokia 6.1 Plus : Nokia si prepara a lanciare due caricabatterie wireless, probabilmente con l'obiettivo di conquistare una fetta di un mercato in crescita L'articolo Nokia si appresta a lanciare due caricabatterie wireless e a rilasciare Android 9 Pie per Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Anche Nokia 6.1 Plus ottiene Digital Wellbeing e si scarica dal Play Store : L'applicazione Digital Wellbeing nelle scorse ore è sbarcata Anche sul Nokia 6.1 Plus. Ecco come fare per scaricarla ed installarla dal Play Store L'articolo Anche Nokia 6.1 Plus ottiene Digital Wellbeing e si scarica dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il Nokia 8.1 potrebbe essere molto simile al Nokia 7.1 Plus : Tra gli smartphone che HMD Global si appresta a lanciare troviamo anche il Nokia 8.1, che è apparso nel database di Geekbench L'articolo Il Nokia 8.1 potrebbe essere molto simile al Nokia 7.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi A2 - Google Pixel 2 XL - Huawei P20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7.1 Plus è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Nokia 7.1 Plus. Ecco la Scheda Tecnica di Nokia 7.1 Plus e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Nokia 7.1 Plus Come previsto, poche ore fa è stato presentato ufficialmente in Cina il nuovo Nokia X7, che in Italia diventerà Nokia 7.1 Plus. Si tratta di uno smartphone potente, completo, economico e […]

Nokia X7 (7.1 Plus) si mostra in nuove immagini alla vigilia della presentazione : alla vigilia della presentazione di Nokia X7, che dovrebbe arrivare sui mercati internazionali con nome di Nokia 7.1 Plus, ecco le ultime indiscrezioni. L'articolo Nokia X7 (7.1 Plus) si mostra in nuove immagini alla vigilia della presentazione proviene da TuttoAndroid.