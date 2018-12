Nigeriani arrestati a Torino | il pm Spataro | Indagine a rischio per tweet di

Nigeriani arrestati a Torino. Il pm Spataro : «Operazione a rischio per il tweet di Salvini» : In mattinata sono stati eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare. Il messaggio social del vicepremier anticipa la conclusione dell’operazione e manda su tutte le furie il procuratore capo: «

Salvini twitta "A Torino arrestati 15 mafiosi Nigeriani " ma Spataro lo bacchetta : "Si informi e non danneggi indagini in corso" : Dura reprimenda del procuratore capo di Torino al ministro dell'Interno che aveva diffuso notizie di arresti di immigrati

Avevano ingerito 58 ovuli di eroina - due Nigeriani arrestati a Sassari - Sardiniapost.it : Erano appena arrivati in Sardegna come richiedenti asilo e trasportavano nell'intestino ovuli contenenti quasi un chilo di eroina . Due giovani nigeriani di 25 e 28 anni sono stati arrestati nei giorni ...

Bari - nel 2017 pestarono e stuprarono una ragazza di 24 anni : arrestati 4 Nigeriani : A Bari , nel 2017 , si consumò uno dei tanti casi di stupro e violenze ai d anni di una donna: anche in quell'occasione i responsabili furono dei clandestini. Alcuni ospiti del Cara barese, di nazionalita' nigeriana, sono stati adesso arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Bari , nigeriani arrestati per violenza sessuale di gruppo L'episodio risale al maggio del 2017 quando 4 uomini clandestini tra i 21 e i 37 anni avrebbero ...

Violenza sessuale : 4 Nigeriani arrestati per stupro nel Cara Bari : Gli agenti della Squadra Mobile di Bari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale Procura nei confronti di 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di Violenza privata e Violenza sessuale di gruppo. Gli arrestati,tutti tra i 21 ed i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia ed in posizione irregolare nel territorio dello Stato (uno di essi, in ...