Niente squalifica per Luciano Spalletti | espulso a Roma dall’arbitro Rocchi

Il Giudice Sportivo grazia Spalletti : Niente squalifica - sarà in panchina per Juventus-Inter : niente squalifica per Luciano Spalletti: il Giudice Sportivo grazia l’allenatore dell’Inter che sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus Allontanato nei concitati minuti finali di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha rischiato di non essere presente sulla panchina nerazzurra per la super sfida contro la Juventus. ‘Pericolo scampato’ dopo che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e da ...

Milan - respinto il ricorso per la squalifica di Higuain : Niente “black friday” per il Pipita : Gonzalo Higuain salterà le gare contro Lazio e Parma, il ricorso del Milan è stato respinto dalla Corte sportiva d’appello Si è conclusa a Roma l’udienza presso la Corte sportiva d’appello dell’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, in merito alla squalifica di due giornate comminata a seguito del rosso esibito nei suoi confronti da Mazzoleni nella gara contro la Juventus. Ebbene, la Corte sportiva d’appello ...

Niente prova tv per Chiesa : il viola dribbla la squalifica : E’ stato protagonista dell’episodio più discusso del weekend, il rigore concesso alla Fiorentina che ha scatenato un polverone, ma Chiesa non verrà sottoposto alla prova tv per il fatto. L’esterno viola si è procurato in Fiorentina-Atalanta il penalty per un contatto che, rivisto al replay, si è dimostrato quantomeno dubbio. Anche il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha sottolineato l’errore ...

Giuseppe Rossi - sospiro di sollievo : Niente squalifica per doping : Giuseppe Rossi se la cava, nessuna sanzione per l'attaccante per il quale la Procura aveva richiesto un anno di stop, arriva soltanto una nota di biasimo del tribunale antidoping. Finisce con il lieto ...