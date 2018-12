NHK in partnership con Eutelsat per il lancio del primo canale 8K al mondo

digital-news

(Di martedì 4 dicembre 2018) NHK, broadcaster pubblico giapponese, ha stretto unaconCommunications (NYSE Euronext: ETL) per ildel8K al: BS8K. La diretta è stata diffusa il 2 dicembre scorso dal Vaticano, le immagini sono state trasmesse a Tokyo tramite il satellite12 West B con un uplink mobile fornito da M-three Satcom. Un evento di grande rilevanza per NHK che getta le basi per la contribuzione 8K via satellite.Per realizzare questa operazione, particolarmente impegnativa dal punto di vista tecnologico, NHK si è affidata alla modulazione DVB-S2X, in 16APSK, e alla codifica HEVC. Le immagini (7680 pixel su 4320 linee, con ben 33,3 mi...