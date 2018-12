New York | andamento rialzista per Newmont Mining

New York : i venditori si accaniscono su Advanced Micro Devices : A picco Advanced Micro Devices , che presenta un pessimo -8,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : netto calo registrato da Michael Kors : Affonda sul mercato l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che soffre con un calo del 5,15%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : seduta difficile per PVH : A picco l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che presenta un pessimo -5,2%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un allentamento della curva ...

Borsa : affonda New York - Dj -3 - 10% : ANSA, - ROMA, 4 DIC - A picco la Borsa di Wall Street: il Dow Jones perde il 3,10%, il Nasdaq Composite il 3,6% e lo S&P 500 il 2,70%. 4 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

New York : brusca correzione per Wynn Resorts : Retrocede molto la società che gestisce una importante catena di Casino , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,09%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wynn ...

Caduta vertiginosa di Toll Brothers sul mercato di New York : A picco il costruttore americano di case su misura di prestigio , che presenta un pessimo -7,96%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

New York : acquisti a mani basse su Movado : Brillante rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 15,51%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Avvio negativo per la Borsa di New York : I mercati americani aprono le contrattazioni in rosso , dopo la chiusura in forte slancio registrata ieri 3 dicembre in scia alla tregua commerciale tra USA e Cina siglata al G20 di Buenos Aires. L'...

Matera capitale della Cultura conquista anche il New York Times - : Infine, il 1993, la redenzione, quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la Cultura, o l'Unesco, aggiunse Matera a una delle liste più esclusive del mondo. Negli ...

A New York c’è un’anatra di cui parlano tutti : È di una specie rara e due mesi fa è misteriosamente arrivata a Central Park: da allora è finita sui social, in tv e sulle magliette

New York : accelera Cf Industries Holdings : Grande giornata per Cf Industries Holdings , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,12%. La tendenza ad una settimana di Cf Industries Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

New York : scatto rialzista per Aptiv : Ottima performance per Aptiv , che scambia in rialzo del 4,77%. Lo scenario su base settimanale di Aptiv rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . Tale ...

Coppia inglese perde l'anello a New York - lo ritrova grazie a Twitter : ... ma per fortuna siamo stati avvertiti', ha dichiarato John domenica sera alla Bbc, dopo che gli annunci degli agenti sono stati ritwittati migliaia di volte in tutto il mondo per rintracciare lui e ...