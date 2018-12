Nessuno vuole smaltire i rifiuti della Campania | gare deserte

La crisi Russia-Ucraina? Niente paura - Nessuno vuole la guerra : Da Donetsk, Est, a L'viv, Ovest, si passa quasi da un mondo all'altro. Una dura reazione russa, quindi, era da mettere in preventivo. Anzi: era inevitabile. Ed era più che probabile che la pressione ...

Editoria - Crimi : Nessuno vuole abolire il fondo per il pluralismo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra incerta. Cambiano i toni ma Nessuno vuole mollare : Roma. nessuno mostra più i denti, i falchi si trasformano in colombe, lo stesso vocabolario della maggioranza si trasfigura, si ammorbidisce, arricchendosi di sfumature, attenuativi, parole fasciate dalle più delicate sordine. “Sono molto contento del dialogo aperto con l’Europa dal presidente Conte

F1 – Rosberg non fa sconti : “addio Alonso? La verità è che Nessuno lo vuole! Differenze Hamilton-Vettel? Quanti errori…” : Al termine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, Nico Rosberg, ospite a Paddock Live, ha espresso il suo parere, senza peli sulla lingua, in merito all’addio di Alonso e al dualismo Hamilton-Vettel in stagione Sono da poche terminate le ultime qualifiche della stagione con la Mercedes a farla ancora da padrone. In poleposition Lewis Hamilton, davvero troppo veloce per gli avversari. Subito dietro Valterri Bottas. Sono anche le ultime ...

L'asta dei Btp è un flop - perché Nessuno li vuole? : Gli ordini complessivi si sono attestati a 2,16 miliardi sommando, gli acquisti degli investitori istituzionali e del pubblico dei più piccoli: è il secondo peggior risultato di sempre Analisi ...

L’asta dei Btp è un flop - perché Nessuno li vuole? : Bilancio decisamente deludente per il Btp Italia. La quattordicesima edizione del titolo di Stato dedicato ai piccoli investitori e indicizzato all’inflazione del nostro Paese ha raccolto un interesse minimo. Sia il pubblico delle famiglie, sia gli investitoti istituzionali, vale a dire le grandi banche e i fondi pensione, si sono tenuti alla larga...

La botta è arrivata : Salvini ha ripreso a fumare - l'incertezza si insinua nel governo - anche se Nessuno vuole toccare la manovra. Per ora : Nel cortile della Camera dei deputati è scesa precocemente la notte. Piove sui palazzi del nuovo potere gialloverde. Dal cielo, ma anche da Bruxelles, che con parole di inusitata durezza ha bocciato una volta per tutte la legge di bilancio e si avvia verso la procedura d'infrazione. C'è un uomo, accanto all'antica vasca che ha visto crescere e morire l'impero romano, illuminato dalla luce dello smartphone che sta compulsando. ...

Chiara Ferragni news documentario : “Nessuno vuole il suo film” : Chiara Ferragni news: il documentario sulla sua vita? “Nessuno lo vuole” Il documentario sulla sfavillante ed entusiasmante vita di Chiara Ferragni potrebbe non raggiungere così presto i piccoli schermi dei suoi follower. “Nessuno vuole il film sulla Ferragni”, così è stato scritto nell’ultimo numero del settimanale Chi in merito al progetto che, in questi mesi, […] L'articolo Chiara Ferragni news ...

Il reddito di cittadinanza in Germania non lo vuole quasi più Nessuno : Andrea Nahles , leader dei socialdemocratici tedeschi, chiede che venga sostituito con un 'sussidio per i cittadini'. Anche il capo dei Verdi, Robert Habeck, vorrebbe riformarlo da cima a fondo. La ...

Governo - Di Battista a Salvini : Sia leale - Nessuno vuole tornare a votare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ilaria Cucchi contro generale Nistri : “Vuole punire chi ha parlato”/ Ministro Trenta : “Nessuno sproloquio” : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria incontra Ministro Trenta. Ultime notizie, scontro con il generale Nistri: "sproloquia e intende colpire i carabinieri che hanno parlato al processo"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:01:00 GMT)

Manovra - Katainen : “Non è tardi per mantenere stabilità. Nessuno vuole turbolenze e contagio su altri Paesi” : “Non è troppo tardi per mantenere la stabilità, non è troppo tardi per far sì che la crescita economica continui in Italia, e non è troppo tardi per mostrare che i conti pubblici sono su un percorso credibile“. È l’appello al governo italiano lanciato dal vicepresidente della Commissione Ue alla crescita Jyrki Katainen in vista della presentazione della legge di Bilancio. “Nessuno vuole nuove turbolenze economiche o nuova ...

Di Maio : 'Se Bankitalia vuole la Fornero si preesenti alle elezioni'. Salvini : 'Nessuno ci potrà fermare' : Andiamo avanti tranquilli, l'economia crescerà anche grazie alla modifica della legge Fornero, un'opera di giustizia sociale che creerà tanti nuovi posti di lavoro', ha detto il leader della Lega ...

Def - Savona : “Salvini e Di Maio? Intemperanza verbale - ma responsabili. Nessuno vuole lasciare l’Ue” : I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’Intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per ...