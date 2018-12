tp24

: #3Dicembre si celebra la Giornata internazionale della #Disabilità proclamata nel 1981 dalle @UN per promuovere i d… - MinisteroSalute : #3Dicembre si celebra la Giornata internazionale della #Disabilità proclamata nel 1981 dalle @UN per promuovere i d… - BeliceIt : “Nessuno rimanga indietro”, lo sport uno strumento per includere le persone con disabilità - Tp24it : 'Nessuno rimanga indietro', lo sport uno strumento per includere le persone con disabilità -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Non soloacquatici, abbiamo anche la scherma oggi sul piano vasca, è unoinusuale per una piscina, ma abbiamo voluto coinvolgere anche loro per garantire e far vedere alla cittadinanza ...