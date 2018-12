Nella setta | il libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni | viaggio nel

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018) L'occulto italiano si muove fra potere, politica e business. L'inchiesta "", pubblicata da Fandango Libri e firmata da, indaga in un mondo che coinvolge quattro milioni di italiani e gode della mancanza del reato di manipolazione mentale. Per raccontarlo,hanno viaggiato lungo il paese. Si sono infiltrati in alcune comunità, hanno incontrato adepti ed ex membri, parlato con esperti ed esplorato i gangli politici ed economici che rendono queste organizzazioni così potenti e aggressive. Ne emerge un quadro sconvolgente e inaspettato, che attraverso documenti inediti e ricerche investigative puntuali mostra tutti gli abusi a cui gli adepti sono sottoposti.Riportiamo un estratto tratto dalIniziamo il nostronell'occulto della provincia italiana partendo da Torino, da sempre cuore pulsante di ...