Donatella Versace : "Nel nostro Paese - le donne faticano ad esprimersi. La politica italiana? Non commento l'ignoranza" : "Starò qui, sono legata mani e piedi. La Holding vuole assolutamente il nostro know how italiano", questa la dichiarazione di intenti di Donatella Versace in un'intervista a La Stampa, spiega in cui ha spiegato la decisione di cedere il controllo dell'azienda, facendolo confluire nel polo del lusso Capri Holdings (che comprende anche Michael Kors e Jimmy Choo).La Versace non ha parlato soltanto dell'azienda, ma anche degli aspetti ...

Guzzanti - ritorno al cinema : "Nel nostro film di Natale si salvano solo i bambini" : Nella scuola dove fervono i preparativi per la recita di Natale, il Preside Ottaviani, Corrado Guzzanti, si ritrova a gestire una questione terribilmente spinosa, una grana che lo costringe a ...

Smartphone - cosa produce Nel nostro cervello la lettura digitale : ... a quali lettere volete affidare la vostra vita? Ma che cosa rischiamo di perdere, precisamente? Che cos'è questa 'lettura profonda' che sarebbe a rischio di estinzione nel mondo digitale? «Il ...

Smartphone - cosa produce Nel nostro cervello la lettura digitale : Non abbiamo mai letto così tanto. Ogni giorno un individuo medio consuma 34 gigabyte di testi (pari a un romanzo lungo) saltabeccando da un dispositivo all'altro. Eppure, saltabeccare non è leggere, e in ogni caso leggere su uno schermo non è come farlo su carta. No, non è passatismo: e la neuroscienziata Maryanne Wolf ci spiega perché...

Nissan-Renault-Mitsubishi : "Continua il nostro pieno impegno Nell'allenza" : Nissan, Mitsubishi e Renault confermano il pieno impegno a proseguire nella loro alleanza. Lo si legge in un comunicato congiunto dei tre marchi dopo l'arresto dell'ex numero uno Carlos Ghson a Tokyo ...

Crocifisso Nelle aule - il ministro Bussetti a Milano : "Giusto che ci sia - è un nostro simbolo" : Il titolare dell'Istruzione durante un convegno di Lega giovani sulla proposta del Carroccio di renderlo obbligatorio a scuola: "Appena sono entrato al ministero ne ho voluto uno nella mia stanza"

Renzi : “Salvini e Di Maio due bluff - Tria e Moavero sono peggio. Nel Pd mi pugnala chi ha avuto grazie al nostro coraggio” : Matteo Salvini è un “bluff”, il Movimento Cinque un “superbluff”. Ma peggio di loro sono Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi perché oggi sono rispettivamente “senza credibilità” il primo che, quindi, “non serve più a nulla”, e “servile” al nuovo potere il secondo. Non se la passano meglio Paolo Gentiloni, Graziano Delrio e chiunque dopo il 4 marzo gli ha di fare un passo di lato dopo ...

Giroud sull’omosessualità nel calcio : “Impossibile fare coming out Nel nostro mondo” : “Il giorno in cui..”. Si chiama così la lunga intervista che Le Figaro, il quotidiano politico francese, dedica a Olivier Giroud, centravanti della Francia campione del mondo. E l’attaccante del Chelsea confessa: “Nel calcio è impossibile dichiararsi omosessuale“. La frase riapre il dibattito sul tabù del coming out e lo sport. “Il giorno in cui ho scoperto che l’omosessualità è un tabù per il ...

Mattarella difende Italia ma chiede ci sia più Ue Nel nostro Paese : Roma, 15 nov., askanews, - Il governo gialloverde sta incontrando evidenti problemi nel suo operato, il rapporto con l'Ue in particolare è ormai caratterizzato da uno scontro continuo con Bruxelles. I ...

M5S - Patuanelli : “De Falco e Nugnes? Esistono regole. Giusta riflessione sulla permanenza Nel nostro progetto” : Il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli sui senatori dissidenti Nugnes e De Falco non usa mezzi termini: “Stiamo valutando quali provvedimenti mettere in campo, ci sono differenti livelli, ma è giusto riflettere sulla permanenza di queste persone nel nostro progetto. Il gruppo ha le sue regole e le discussioni vanno fatte entro i confini di queste regole”. “Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese ...

Tesla Model 3 atterrata Nel nostro Paese! : Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

La dissidente M5S : "Giornalisti faziosi? Allora si dimettano tutti quelli eletti Nel nostro Movimento" : "Coerenza vorrebbe che per dimostrare la loro verginità tutti i giornalisti eletti col 5 stelle si dimettessero". Così la senatrice M5S Elena Fattori su facebook. Fattori aggiunge: "Se una forza politica sostiene con forza la necessità di non avere giornalisti faziosi, come conseguenza la coerenza imporrebbe di non candidare giornalisti. Sbaglio? Siamo portavoce, mi interessa".

Patto mondiale migrazione è Nel nostro interesse - Pietro Mona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genoa-Napoli - D. Ancelotti : “Altra tappa Nel nostro percorso di crescita” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Davide Ancelotti, figlio e vice allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il successo in rimonta degli azzurri sul campo del Genoa: “Più che una svolta è un’altra tappa del nostro percorso di crescita. Oggi era una gara difficile, il Genoa gioca […] L'articolo Genoa-Napoli, D. Ancelotti: “Altra tappa nel ...