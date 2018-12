Nei carboidrati e nelle proteine c’è il segreto della longevità | sbagliando le ‘dosi’ il

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Le diete che prevedono pochee un alto apporto dipossono allungare la vita e mantenere il cervello giovane e sano più a lungo. A questa conclusione è giunta una ricerca dell’Università di Sidney, pubblicata sulla rivista specializzata Cell Reports. Ovviamente la regola fondamentale, come per ogni dieta, resta sempre una: non esagerare con le quantità. “Al momento non ci sono trattamenti farmacologici efficaci per la demenza: possiamo rallentare questo tipo di malattie ma non possiamo fermarle, quindi è stimolante il fatto che stiamo iniziando a identificare diete che possono influenzare il modo in cui il cervello invecchia“, spiega Devin Wahl, uno degli autori dello studio.La ricerca di Wahl e delle sua équipe è stata la prima a mettere in evidenza come le diete a basso contenuto proteico e ad alto contenuto dipossano apportare ...